Burgui: "Si ganamos al Getafe daremos un paso casi definitivo para mantenernos"

Vitoria, 4 abr (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Jorge Franco "Burgui" ha reconocido este miércoles que si ganan al Getafe darán "un paso casi definitivo" para mantenerse y tendrían "muchas opciones de seguir" en Primera División.

El pacense ha recordado que contra el RCD Espanyol "el equipo volvió a una buena dinámica con 90 minutos muy serios" y espera poder hacer bueno el punto conseguido ante los periquitos con una victoria ante el plantel madrileño.

Ha añadido que recuperaron el ADN del Alavés y que únicamente les faltó "finalizar mejor las jugadas", aunque volvieron a ser el equipo que eran.

El conjunto azulón está dirigido por José Bordalás, técnico con el que el Alavés logró su último ascenso a la máxima categoría, por lo que Burgui ha señalado que "tanto en el vestuario como en el club le tienen mucho aprecio". "Es un buen entrenador que está haciendo las cosas muy bien", ha añadido.

Ha admitido que en este final de temporada se notan los minutos en las piernas, pero ha asegurado que "el equipo responderá bien en un partido muy disputado y más en casa ante la afición".

Precisamente este miércoles los aficionados han podido asistir al entrenamiento del cuadro babazorro en Mendizorroza, aprovechando las fechas festivas.

El futbolista de Burguillos del Cerro (Badajoz) ha avisado de que el Getafe es un equipo "duro que se mete atrás y tiene buenos jugadores a la contra".

Burgui cumple su primera temporada en las filas del Alavés, una campaña que a juicio del canterano del Real Madrid es "muy bonita" porque el Alavés "es un club muy familiar y da gusto jugar en Mendizorroza", por lo que sólo ha deseado empezar la próxima temporada mejor que la actual.

"Me sentía muy bien en el equipo hasta que me lesioné, pero ahora me encuentro muy bien y espero dar lo mejor", ha explicado el alavesista que poco a poco se ha vuelto a hacer un hueco en el once del "Pitu" Abelardo".