El Athletic quiere arrancar bien en Berlín, la cita más difícil

Berlín/Bilbao, 13 sep (EFE).- El Athletic Club quiere arrancar bien este jueves la liguilla de la Fase de Grupos de la Liga Europa en la que se presume la cita más complicada de las seis que tiene en ella, la visita al Estadio Olímpico de Berlín para medirse al Hertha, el otro gran favorito del Grupo J para pasar a los dieciseisavos de final de la segunda competición europea.

Llega en buena disposición el conjunto rojiblanco a este arranque de la parte troncal de la Liga Europa, ya que lo hace imbatido en el nuevo proyecto con José Ángel Ziganda, con el que suma cinco victorias y dos empates en los siete partidos oficiales que lleva disputados.

Tan buenos resultados le permiten haber accedido a esta Fase de Grupos, superadas con cierta holgura las dos eliminatorias previas, y ocupar puestos de Liga de Campeones después de tres jornadas en LaLiga Santander en las que no ha recibido ningún gol.

El juego de los del 'Cuco' Ziganda es otra cosa, ya no acaba de ser el que espera la parroquia de San Mamés ni tampoco el técnico navarro, este en todo caso feliz por la pegada exhibida por su equipo ante la meta rival.

Ocho goles, cuatro por eliminatoria, marcaron los leones en las previas europeas y tres en los tres partidos ligueros, en los que suma siete puntos.

Aduriz ha empezado en su línea de los últimos años de treintañero excelso y ya suma 5 goles, 3 en Europa y 2 en LaLiga; Raúl García ha cogido su estela y suma 2, ambos en la Liga Europa; y también se han estrenado ya piezas importantes para Ziganda como Iker Muniain, 1 y 1, Aymeric Laporte y Oscar de Marcos, estos con 1 tanto cada uno.

El Athletic pretende, además, seguir mañana con su buena racha en Alemania, donde ha ganado en sus dos últimas visitas al Schalke 04 y el Augsburgo, ambas esta generación de jugadores, tras un primer empate y tres derrotas posteriores de décadas anteriores.

Con respecto al equipo que vaya a poner en liza Ziganda en el Olympiastadion, es seguro que habrá dos cambios respecto al que se impuso el domingo 2-0 al debutante Girona en San Mamés, dado que el técnico ha dado descanso al joven Unai Núñez, compañero de Laporte en el centro de la defensa en liga, y Beñat Etxebarria, este de manera sorprendente porque es pieza clave en medio campo.

En sus puestos entrarían Xabi Etxeita, el central derecho en Europa, y Mikel Vesga, con mucho protagonismo en el arranque de curso.

No se esperan muchas más variaciones porque Iago Herrerín, el meta de la Liga Europa, ya jugó el domingo por una gripe de Kepa Arrizabalaga. Si acaso pudiera Markel Susaeta en ataque por Iñaki Williams o Iker Muniain para dar algo de aire a una delantera titular en la que parecen seguros Raúl García y Aduriz.

Aunque Ziganda ya ha sorprendido con alguna rotación masiva, ésta podría llegar el domingo en Las Palmas, en el tercer partido seguido en siete días y con solo tres descanso desde el choque de mañana.

El Hertha, por su parte, regresa a las competiciones europeas después de más de siete años de abstinencia y lo hace lejos de generar euforia en Berlín porque hasta el momento, según informaciones del diario "Bild", sólo se han vendido 15.000 entradas en un estadio con capacidad para 74.000 espectadores.

El entrenador del conjunto alemán, Pal Dardai, sostiene que eso sólo cambiara si el Hertha supera la fase de grupos y recuerda que cuando él era jugador rara vez se superaban los 15.000 espectadores en las competiciones europeas.

En todo caso, si no hay una reacción de última hora de los aficionados, todo apunta a que mañana el Athletic jugará un estadio semivacío y con poco ambiente.

El comienzo de la temporada del Hertha -con una victoria, una derrota y un empate- no ha sido ni para lanzar cohetes ni para que se desate una crisis en el equipo.

En lo deportivo, Dardai tiene la duda del central holandés Karim Rekkik que no entrenó ayer por problemas musculares en el muslo derecho. No obstante, considera que las posibilidades de jugar de Rekkik son buenas y señaló que su ausencia del entrenamiento había sido una medida de precaución.

El Hertha tiene un jugador en racha goleadora, el mediapunta Mathew Leckie, que ha marcado los tres goles que lleva su equipo en los tres partidos de Liga disputados.

Otros jugadores interesantes en el conjunto blanquiazul son los laterales Mitch Weisser -autor del gol de Alemania en la final de la Europa sub-21 contra España- y Marvin Plattenhardar, un excelente lanzador de faltas.

- Alineaciones probables:

Hertha Berlín: Jarstein; Weiser, Langkamp, Rekkik, Plattenhardt; Stark, Skjelbred; Leckie, Darida, Esswein; e Ibisevic.

Athletic: Iago Herrerín; Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Vesga; Susaeta, Raúl García, Muniain; y Aduriz.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia)

Estadio: Olímpico de Berlín.

Hora: 21.05.

-----------------------------------------------------------------

La clave: La pegada del Athletic, con Aduriz, que lleva ya 5 goles marcados, como estilete.

El dato: Los leones han ganado en sus dos últimas visitas a Alemania, al Schalke 04 (2-4) y al Augsburgo (2-3).

La frase: "Empezamos a domicilio y el Hertha es un equipo muy fuerte, pero este equipo es capaz de ganar allí y a eso vamos. La intención es empezar fuertes fuera", ha avisado Iñigo Lekue.

El entorno: No parece que haya despertado un gran interés por el partido en Berlín, ya que apenas si se han vendido 15.000 entradas para un Estadio Olímpico que puede albergar 74.000 espectadores. De Bilbao viajan unos 700 aficionados rojiblancos.