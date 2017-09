Ziganda admite que la visita del Atlético supone un "estímulo especial"

José Ángel 'Cuco' Ziganda ha admitido que la visita del Atlético de Madrid mañana a San Mamés supone un "estímulo especial" para el Athletic Club tanto por el hecho de enfrentarse a un equipo "top de Europa" como por las ganas de romper la estadística negativa frente al conjunto colchonero.

"Sabemos que nos tiene cogida la medida, pero eso solo nos puede servir de estímulo y motivación para hacer un buen partido, coger buenas sensaciones y sumar tres puntos que nos metan arriba", ha destacado Ziganda en la rueda de prensa previa cuando se le ha recordado que el Athletic no ha conseguido ganar al Atlético en los últimos cuatro años.

El técnico navarro ha añadido que, por los antecedentes de ambos equipos en lo que va de temporada, no espera un partido "cerrado" a pesar de la solidez defensiva exhibida por ambos en este arranque de liga y sí un encuentro "de resistir".

"Aunque quizás llama la atención por lo bien que defiende, el Atlético tiene también registros para jugar en combinación, a la contra o en estrategia. Tendremos que estar muy finos y atentos a las dificultades que nos planteen", ha subrayado.

Ha elogiado también Ziganda la labor en estos últimos años del Cholo Simeone en el banquillo madrileño.

"Tiene muchísimo mérito todo lo que ha hecho. Recuerdo que en sus inicios recibió muchas críticas, pero recogió la esencia del Atlético y la ha puesto en escena mejor que nadie, además dándole continuidad y regenerando al equipo. Es una marca con muchísimo valor, no solo en la liga sino en Europa", ha destacado.

Acerca de su equipo, Ziganda ha confirmado las bajas de los lesionados Óscar de Marcos y Mikel Rico y no ha ofrecido pistas sobre el once que alineará ante el Atlético, aunque sí se ha mostrado sorprendido de la repercusión que están teniendo las rotaciones que está efectuando en este inicio de campaña.

"La idea es optimizar todo el capital que tenemos y sacar lo mejor de cada jugador. Está llamando la atención, pero veo que otros equipos que juegan en Europa hacen algo parecido. Y mañana, jugarán los que tengan que jugar", ha respondido cuestionado sobre sus intenciones para este encuentro.

Dos de los futbolistas que, salvo sorpresa, estarán en el once contra el Atlético serán Aymeric Laporte y Kepa Arrizabalaga.

El central es el único jugador que ha disputado completos los nueve partidos oficiales y por ahora el técnico le ve "bien" y, según los parámetros físicos que manejan, sin "signos de flaquear".

"Algún día tendrá que dar un bajonazo, pero está con regularidad y es un pilar importante en el aspecto defensivo", ha recalcado.

Sobre Kepa, en negociaciones con el Athletic para la renovación de su contrato, Ziganda ha asegurado que le ve "muy tranquilo" a pesar de los rumores del interés de otros clubes, como el Real Madrid. "No tengo ningún motivo para no ser optimista. Prefiero pensar en positivo que en negativo", ha opinado sobre la posible renovación del contrato del portero vizcaíno.