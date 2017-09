1-2. El Atlético mantiene su idilio con el nuevo San Mamés

Bilbao, 20 sep (EFE).- El Atlético de Madrid mantiene su idilio con el nuevo campo de San Mamés, donde todavía no conoce la derrota y este miércoles sumó su quinta victoria en seis partidos gracias a un triunfo por 1-2 ante el Athletic Club con tantos del argentino Ángel Correa y el belga Yannick Carrasco y de Raúl García, ya en el descuento, para los locales.

El Athletic desaprovechó la oportunidad de adelantarse en el marcador con un penalti de Filipe Luis sobre Raúl García que el meta esloveno Jan Oblack detuvo a Aritz Aduriz, en los últimos tiempos casi infalible desde los once metros.

Los goles con los que el Atlético se adelantó 0-2 se gestaron en las botas del francés Antonie Griezmann, que en el primero abrió a Koke Resurrección para que el madrileño cediese a la llegada de Correa, que marcó a puerta vacía; y en el segundo buscó, de espaldas y con un balón bombeado, a la espalda de la defensa local para habilitar a Carrasco, que cruzó ante Kepa Arrizabalaga.

Raúl García acortó distancias con un remate dentro del área, pero ya en el descuento y sin casi tiempo para que su equipo lograra el empate.

Kepa, de máxima actualidad en Bilbao por lo que se alarga su renovación, fue el mejor del Athletic en un choque, que fue casi un duelo de porteros, que desniveló al final la clase de Griezmann.

Con este resultado, los del Cholo Simeone continúan con su escalada en la tabla, mientras que los del Cuco Ziganda casi seguro caerán de las posiciones europeas que han ocupado varias jornadas.

Empezó mejor el Atlético de Madrid, que se acercó un par de veces al área de Kepa, aunque sin llegar a rematar. Como tampoco lo hizo San José en el minuto 10, tras recibir un pase de Muniaín que le dejó con el balón solo en él área visitante. Tardó en rematar y Godin bloqueó el intento de disparo.

Poco antes Lekue, con un disparo flojo, había abierto el alto número de oportunidades en la primera parte de dos equipos, fundamentalmente preocupados en no dar opciones de profundizar al rival.

En ese carrusel de llegadas y ocasiones emergieron los guardametas Kepa y Oblak, sin duda lo mejor de ambos equipos antes del descanso con varias intervenciones de mérito.

La más importante con la que el esloveno le detuvo a Aduriz el penalti en un partido de enjundia que falla el ariete internacional en años. Aunque quizás fue mayor el mérito del portero, que hizo una gran parada, que demérito del lanzador.

La falta máxima, que no fue, ya que Filipe Luis tocó el balón para despejar sobre la raya de su área ante su excompañero Raúl García, se produjo tras una pérdida de balón del brasileño.

Ese penalti lanzado por Aduriz en el minuto 40 pudo haber adelantado a un Athletic, que había sobrevivido a los minutos anteriores gracias a Kepa, que detuvo un par de disparos con intención de Griezmann, y al palo, que repelió un disparo cruzado de Nico Gaitán, después de que el argentino le hubiese robado la cartera al demasiado atrevido Núñez.

Griezmann, por cierto, marcó un golazo en uno de sus peculiares escorzos, pero el remate estaba ya invalidado por falta de Godín sobre San José en el remate de cabeza con el que el uruguayo sirvió al francés.

También arrancó mejor el Atlético en la segunda mitad, en la que se adelantó pronto, a los diez minutos, con un golazo en un combinación. Griezmann abrió con un golpe de tobillo hacia la llegada de Koke por el 'carril del 8' y el madrileño, tapado por Kepa, centró hacia atrás hacia la llegada de Correa, que marcó a puerta vacía.

Antes y después del tanto, Kepa impidió dos veces que Griezmann marcara y posteriormente Raúl García rozó el empate en un remate de cabeza, primero, y una volea, después.

Pero, aún sin marcar, el rubio delantero francés es decisivo. Después de montar la jugada del primer gol también fue determinante en el segundo buscándole la espalda a la defensa del Athletic, con un balón bombeado que Carrasco transformó en el 0-2 batiendo a Kepa con un disparo cruzado que dio en el poste antes de entrar. En el minuto 91, Raúl García puso el 1-2 definitivo.



- Ficha técnica:

1 - Athletic: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; Iturraspe (Beñat, m.56), San José; Susaeta (Williams, m.56), Raúl García, Muniain; y Aduriz (Córdoba, m.79).

2 - Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe (Lucas, m.79); Koke, Thomas, Saúl, Gaitán (Carrasco, m.65); Correa (Gabi, m.73) y Griezmann.

Goles: 0-1, m.55: Correa. 0-2, m.73: Carrasco. 1-2, m-91: Raúl García.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Thomas (m.25) y Filipe Luis (m.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en San Mamés ante 43.381 espectadores, según datos oficiales.