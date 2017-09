El Athletic falla un penalti después de 13 marcados en un año y medio

Bilbao, 20 sep (EFE).- El jugador del Athletic Club Aritz Aduriz ha fallado un penalti frente al Atlético de Madrid, rechazado por Jan Oblak, y ha cortado así una racha de 13 lanzamientos consecutivos marcados por el equipo rojiblanco desde los once metros en el último año y medio.

La última vez que el conjunto bilbaíno había errado un penalti, hasta hoy, fue el 3 de abril de 2016 cuando también el delantero donostiarra estrelló su lanzamiento en un poste en el partido frente al Granada disputado en San Mamés.

Desde entonces el Athletic había encadenado trece penaltis consecutivos transformados en gol: uno de Aduriz frente al Celta en San Mamés en la jornada 36 de la campaña 2015-2016, los once que le señalaron a favor en la 2016-2018 y el marcado por el delantero donostiarra al Panathinaikos en Atenas el pasado agosto.

De los once del pasado curso, tres de ellos fueron materializados por Raúl García: a la Unión Deportiva Las Palmas, en el Estadio Gran Canaria, al Málaga en San Mamés, y a la Real Sociedad, en Anoeta.

Los ocho restantes los transformó Aritz Aduriz. Tres los marcó en el encuentro europeo frente al Genk disputado en 'La Catedral', una cita en la que además logró otros dos en jugada culminando un espectacular repóker.

Las otras cinco penas máximas las convirtió Aduriz en los encuentros de Liga -todos ellos en San Mamés- frente al Sevilla, Sporting, Celta, Espanyol y Betis.