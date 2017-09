El Athletic busca ante el Zorya recuperar crédito y encauzar la clasificación

Bilbao/Moscú, 27 sep (EFE).- El Athletic Club recibe este jueves en San Mamés al Zorya Luhansk ucraniano con la doble intención de recuperar el crédito perdido en una última semana nefasta en LaLiga y comenzar a encauzar la clasificación para los dieciseisavos de final en el Grupo J de la Liga Europa.

Al equipo bilbaíno le llega en un bajo estado de ánimo esta segunda jornada de la Fase de Grupos de la segunda competición continental, ya que la semana pasada en apenas seis días perdió las buenas sensaciones que le generaron los positivos resultados de un arranque de competición en el que lo que le faltaba era una cierta mejoría en el juego.

Pero, lejos de mejorar, el equipo de José Ángel Ziganda incidió en las dudas sobre el fútbol a desarrollar y solo sumó un punto de nueve posibles tras caer a última hora en Las Palmas, perder ante el Atlético de Madrid en La Catedral después de desperdiciar un penalti que le hubiese puesto en ventaja y empatar a tres goles en Málaga tras dilapidar en los últimos minutos dos tantos de ventaja y hacerlo además en superioridad numérica.

Le hizo mucho daño el partido de La Rosaleda al Athletic, que ahora tiene que cambiar el chip y pensar en modo europeo, es decir centrarse en lograr un triunfo frente al Zorya que le evite problemas en la Europa League ya desde la segunda jornada.

La victoria frente al conjunto ucraniano le es casi obligada al equipo vasco ya que el Ostersunds sueco ganó a domicilio en Ucrania en la primera jornada (0-2) y se ha añadido a la lista de candidatos a pasar de ronda que encabezaban claramente en los pronósticos el propio Athletic y el Hertha de Berlín, que empataron sin goles hace dos semanas en el Estadio Olímpico de la capital alemana.

Para mañana el equipo que ponga el liza Ziganda es una incógnita, ya que Cuco está realizando muchas rotaciones y de distinta índole.

A priori, que el choque sea cinco días después del último partido en Málaga y que llegue en el estado de necesidad en el que está el equipo rojiblanco podría hacer pensar en un equipo titular al pleno mañana sobre el césped.

Aunque el técnico navarro, que tiene recuperados ya a los lesionados en las últimas semanas Oscar de Marcos y Mikel Rico, ha probado durante la semana un once con muchas variaciones en defensa -Bóveda, Etxeita y Saborit- y sin Iker Muniain, de los mejores en Málaga pero con muchos partidos seguidos acumulados.

Pero la mayor novedad sería la presencia de Beñat Etxebarria, jugador clave en las últimas temporadas y fuera del once inicial en las últimas cuatro jornadas sin que se sepa aún porqué.

Ese equipo sería el formado por Iago Herrerín, el portero titular en la Europa League; Bóveda, Etxeita, Laporte, Saborit; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.

El Zorya, la cenicienta del Grupo J, viaja a Bilbao sin nada que perder y mucho que ganar, tras caer en la primera jornada ante el Ostersunds sueco (0-2).

El equipo afronta el partido tras arrancar un valioso empate en el último partido de liga disputado el pasado domingo ante el Vorskla (1-1), el tercer clasificado.

Los ucranianos cuentan con el hándicap de no poder disputar sus partidos en su estadio en Lugansk, ciudad bajo control de los separatistas prorrusos.

El partido de la primera jornada de la Liga Europa lo tuvieron que disputar en Lvov, capital del oeste de Ucrania, que es lo mismo que jugar fuera de casa.

Equipo de la zona alta de la tabla durante las últimas tres temporadas, este año el equipo ucraniano no acaba de despegar y acumula ya cuatro derrotas en nueve partidos con dos victorias y cuatro empates, lo que le coloca en el séptimo lugar de un total de 12 equipos.

Uno de sus puntales es el portero, Lunin, que a sus 18 años ha sido convocado por Andréi Shevchenko para los cruciales partidos de clasificación mundialista ante Kosovo y Croacia.

El Zorya tiene varios jóvenes brasileños en sus filas, pero normalmente no salen de inicio, como es el caso de Silas que saltó al campo el fin de semana en el segundo tiempo.

- Alineaciones probables:

Athletic: Iago Herrerín; Bóveda, Etxeita, Laporte, Saborit; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.

Zorya: Lunin; Checher, Svatok, Opanasenko, Gordienko, Sujotski; Karavaev, Grechishkin, Jaratin, Gromov; y Lunev.

Árbitro: Halis Ozkahhya (Turquía).

Estadio: San Mamés.

Hora: 19.00.

--------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (2º, 1 punto); Zorya (4º, 0 puntos).

La clave: La capacidad del Athletic para recuperarse del varapalo de la semana pasada, en la que solo sumó un punto de nueve posibles y además se dejó dos en Málaga tras desperdiciar dos goles en ventaja estando en superioridad numérica.

El dato: Un total de 23 goles lleva en la Liga Europa Aduriz, unos de los grandes goleadores de la historia de la competición, con la extinta Copa de la UEFA incluida.

El tuit: Mikel San José tuiteó tras el partido de Málaga "Aprender-reponerse-avanzar" y recibió un montón de respuestas de toda índole.

El entorno: La afición bilbaína acabó cabreada tras el 3-3 de La Rosaleda, pero tiene por costumbre apoyar siempre a su equipo y además en los últimos años casi una obsesión por hacer algo importante en competición europea.