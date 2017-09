Williams: "Somos superiores pero hay que demostrarlo en el campo, no hablando"

Lezama (Bizkaia), 27 sep (EFE).- Iñaki Williams ha considerado este miércoles en Lezama que el Athletic Club es mejor que el casi desconocido Zorya Luhansk ucraniano, al que se mide mañana en San Mamés en partido de Liga Europa, pero cree que esa superioridad la tiene que demostrar su equipo "en el campo, no hablando".

"Creo que si hacemos todo lo posible para ganar, vamos a ganar. Creo que somos superiores, pero lo tenemos que demostrar y eso se hace en el campo, no hablando. Tenemos que que salir a jugarles en su campo y crear cuantas más ocasiones mejor. Que el partido se les haga muy largo y cuesta arriba", ha dicho el delantero bilbaíno en la rueda de prensa oficial previa al partido.

Williams ha reparado sobre el rival en que su "lado derecho" "es bastante fuerte", ya que el extremo derecho "juega en la selección absoluta" de su país. "Por dentro se van a plantar muy bien. Nos van a esperar para salir a la contra. Han tenido dificultades en su país y tienen una motivación extra. Son muy fuertes en la banda derecha, van a estar muy juntos y arropados y cuando puedan van a desplegarse muy bien. El extremo derecha es internacional y el peligro lo crean por la banda derecha", ha diseccionado al conjunto ucraniano.

En cuanto al juego del equipo, asunto de debate en las últimas semanas en Bilbao, y aún sin ser "objetivo como para dar notas", si ha asumido que en el vestuario son: "conscientes de lo mucho que tenemos que trabajar, de que no somos perfectos y de que hemos hecho las cosas no del todo como quisiéramos".

Aunque también cree que "no hay tiempo para lamentaciones" tras el 3-3 de la última jornada en Málaga después de desaprovechar un 1-3 en superioridad numérica. "Nunca superas los retos si te lamentas. Nos tocó sufrir, nos empataron al final del partido y te vas muy mal a casa, pero no hay tiempo para lamentaciones y hay que volver a la buena dinámica, no la podemos perder", ha incidido.

Williams se ha mostrado contento por los dos goles marcados en La Rosaleda y por la conexión que tuvo con Iker Muniain que los propiciaron, aunque tiene claro que "lo que importa es el trabajo colectivo y no estuvimos bien".

De cara a mañana, el veloz delantero se mostró partidario de "no salir con especulaciones", sino con la idea de "sacar los tres puntos sea como sea, buscar la primera victoria (de la Fase de Grupos) y volver a la buena dinámica, porque si ganamos damos un pasito más" de cara a la clasificación para los dieciseisavos de final de la Europa League.