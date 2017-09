0-1. El Athletic tropieza ante el Zorya en San Mamés y se complica la vida

Bilbao, 28 sep (EFE).- El Athletic Club ha tropezado este jueves frente al Zorya Luhansk en San Mamés, donde el equipo ucraniano se ha impuesto por 0-1, y se complica la vida en el Grupo J de la Liga Europa, en el que con un punto tras dos partidos deberá mejorar mucho para estar en los dieciseisavos de final de la competición.

Aunque ha gozado de muchas ocasiones el Athletic, ha decidido el encuentro un tanto de Ihor Kharakin en el minuto 26 al rematar en el área pequeña un córner botado desde la izquierda que cogió a la defensa local muy despistada.

A pesar de haber merecido bastante más, aunque solo fuese por acoso, no ha acabado de convencer el juego del conjunto bilbaíno. Al que José Ángel Ziganda llenó de atacantes en la segunda mitad sin lograr el objetivo.

Encima, en una de las últimas jugadas del choque se lesionó Iker Muniain, sin duda uno de los mejores de su equipo, sino el mejor, hoy y en lo que va de temporada. No tenía buena pinta la lesión del pequeño delantero, que se lesionó solo al centrar un balón al área.

A punto estuvo de marcar el Athletic nada más saltar al campo, en una jugada de las habituales de Muniain en las que el pequeño delantero busca la escuadra. La encontró, pero el balón lo repelió la cruceta. Williams recogió el rechace pero su remate lo mandó a córner Lunin.

Tuvo una segunda tempranera oportunidad de abrir el marcador Muniain, pero, solo y ya en el área pequeña no conectó bien la volea a un centro de Williams que tocó Bóveda y la pelota se le fue muy arriba y desviada.

Siguió el Athletic buscando el gol en uno de los córneres que sacó en el primer cuarto de hora y a Etxeita se le marchó fuera en el primer palo un lanzamiento desde la esquina de Beñat que tocó Laporte en el segundo.

Se paró el Athletic, como suele pasarle últimamente, y el Zorya empezó a dar señales de vida con varios disparos lejanos que no le supusieron mayores problemas a Herrerín.

Pero en el que acabó siendo el único córner visitante en la primera mitad, Kharatin se aprovechó de un despiste enorme de la defensa rojiblanca para cabecear en el área pequeña en semifallo e imposible para el meta bilbaíno.

Fue un mazazo para los aficionados locales, algunos de los cuales empezaron a pitar. Los ánimos de la grada de animación se impusieron a ese intento de reprimenda.

Aunque el equipo rojiblanco no reaccionó y apenas un disparo de lejos de Muniain, alto, inquietó a Lunin hasta el descanso.

Regresó de vestuarios el Athletic dispuesto a arreglar las cosas y empezó a poner coto a la meta ucraniana, brillantemente defendida por Lunin, el héroe de su equipo en la segunda mitad.

Primero para frenar en una misma jugada a Aduriz, en un mano a mano por el centro, y a Williams en un remate posterior; después para detener un remate de Raúl García; y más tarde para sacar una mano tremenda a disparo cruzado de Córdoba que parecía gol.

Córdoba, que relevó al lateral Saborit, dio mucho aire a un Athletic que hacía peligro cada vez que aceleraba pero no conseguía hacerlo muchas veces.

Al Athletic además le faltó algo de fortuna en una peinada de Raúl a la que a punto estuvo de llegar Laporte y tres buenos disparos de San José, Córdoba y Raúl que se marcharon fuera por poco.

Como también se le marchó por centímetros a Raúl el último remate con opciones de su equipo en un asedio final en el que, encima se lesionó Muniain. El mejor jugador del Athletic hoy y en lo que va de temporada.

- Ficha técnica:

0 - Athletic: Iago Herrerín; Bóveda, Etxeita (Iturraspe, m.56), Laporte, Saborit (Cordoba, m.64); San José, Beñat (Aketxe, m.77); Williams, Raúl García, Muniain; y Aduriz.

1 - Zorya: Lunin; Opanasenko, Svatok, Grechyshkin, Sukhotskiy; Kharatin; Karavaev, Silas (Gordiyenko, m.52), Andriyevskiy, Lunov (Checher, m.83); y Gromov (Kochergin, m.64).

Goles: 0-1, m.26: Kharatin.

Árbitro: Halis Ozkahhya (Turquía). Mostró tarjeta amarilla a los locales, y a los visitantes Opanasenko (m.58), Gordiyenko (m.68), Andriyevskiy (m.81) y Kochergin (m.91).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo J de la Liga Europa, disputado en San Mamés ante 32.462 espectadores, según dato del club bilbaíno. Unos 40 seguidores visitantes. El capitán del Zorya, Oleksandr Karavaev, realizó la tradicional ofrenda foral al busto de 'Pichichi' de cada equipo que visita por primera vez San Mamés.