Córdoba: "El Athletic que queremos es el de la segunda parte, el que aprieta"

Valencia, 1 oct (EFE).- Íñigo Córdoba, centrocampista del Athletic Club, lamentó hoy no haberle podido dedicar una victoria a su compañero Iker Muniain, que se lesionó esta semana, y dijo que el Athletic que quiere es el de la segunda parte, "el que aprieta".

"Ha sido un partido muy competitivo y no lo hemos dado por perdido en ningún momento pero el Athletic" explicó Córdoba en los micrófonos de BeInSports.

"No ha podido ser. Queríamos dedicarle la victoria a Iker por la lesión que ha sufrido pero no hemos podido y nos vamos muy dolidos", señaló.

Córdoba confirmó que la entrada de Aritz Adúriz y de Raúl García en la segunda parte les dio mordiente y que eso unido a la fe que tienen les permitió poner contra las cuerdas al Valencia hasta el final.

"Su entrada nos han dado mucho y este equipo nunca da nada por perdido, da igual ir 2-0, 3-0 o 4-0 vamos a luchar hasta el final", resaltó Córdoba, que dijo que deben aprovechar "el parón de la liga para descansar".

También dijo que siempre está a disposición del técnico y que lo que decida José Ángel Ziganda "y lo que decida el míster bien hecho está".