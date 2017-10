Josu Urrutia encara su séptima Asamblea en Europa y en abundancia económica

Bilbao, 3 oct (EFE).- El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, encara este lunes en el Palacio Euskalduna de Bilbao su séptima Asamblea General Ordinaria de nuevo en la abundancia económica y en lo deportivo un año más en Europa, si bien con ciertas dudas en el arranque del nuevo proyecto con José Ángel 'Cuco' Ziganda en el banquillo del primer equipo rojiblanco.

Los 'leones' están un año más en la Fase de Grupos de la Liga Europa, en la que se han complicado la vida con una derrota más que inesperada en San Mamés ante el Zorya Luhansk ucraniano (0-1), después de clasificarse para ella con mayor solvencia que en otras temporadas en las dos previas que tuvieron que acometer.

Aunque ese choque frente al Zorya incidió en las flojas sensaciones que, en general, ha venido dando el juego de los de Cuco Ziganda desde el arranque de la temporada con jugadores importantes, como Mikel San José, Beñat Etxebarria o Raúl García, lejos de su mejor versión.

En todo caso, la visita del domingo al Valencia en Mestalla, aún acabando en derrota (3-2), levantó un tanto el ánimo de unos aficionados rojiblancos apenados además por una nueva grave lesión de rodilla que tendrá de baja prácticamente toda la temporada a Iker Muniain, sin duda el mejor jugador en lo que va de curso.

Pero fuera de las dudas sobre lo deportivo, que no son nuevas en el Athletic a estas alturas de temporada, sino recurrentes incluso con Ernesto Valverde o el argentino Marcelo Bielsa en el banquillo, todo en el Athletic va viento en popa.

Hasta en él ámbito social, de mucho calado en un club con la implicación que tienen en el rojiblanco sus socios y aficionados, las aguas han vuelto a su cauce una vez solucionados los problemas problemas derivados de la construcción del nuevo campo. Que no impedía que se mojasen aficionados a los que se prometió que no sería así.

Aunque, sin duda, el gran aval cada año de Urrutia en la que está siendo la mejor época en lo deportivo desde los títulos de los años 80 del pasado Siglo XX, son sus espectaculares números en lo económico.

Producto de esa buena marcha deportiva, de un cada vez más copioso 'maná' llegado por los derechos de televisión y también de una gestión irreprochable en ese aspecto, el Athletic acumula ya ceca de 140 millones de superávit acumulado en la era Urrutia.

En esa línea están los 21 millones de euros netos de superávit que presentará a la Asamblea de compromisarios -representantes de los socios- en las cuentas de la temporada pasada 2016-2017 y los 11 que contempla ya el presupuesto elaborado para el presente curso 2017-2018, cifrado en 116 millones de euros.

Ante números así, para mañana no se espera otra cosa que un nuevo apoyo mayoritario de la Asamblea a la gestión de un presidente que inicia su séptimo año al frente del club y el tercero de un segundo mandato que expira en 2019.