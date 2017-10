Urrutia subraya lo ´único y singular´ que es ´el viaje´ de ser del Athletic

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha subrayado este jueves, en el discurso con el que ha abierto la Asamblea General Ordinaria de la entidad, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, lo "único y singular" que supone ser aficionado del club bilbaíno.

"Somos un apuesta maravillosa", ha considerado Urrutia, para quien el Athletic "fuera genera admiración y cierta envidia callada" por su singular filosofía de "jugar con gente de la tierra". "Nos preguntan cómo lo conseguimos", ha desvelado.

También ha hecho hincapié en que en el club rojiblanco "las líneas deportivas, económicas e identitarias se entremezclan" a la hora de tomar decisiones, a diferencia del resto de clubes en los que priman los aspectos deportivo y económico.

"Solo podemos ser singulares y pretendidamente únicos si metemos en la coctelera otros elementos diferentes al resto. No solo funcionamos en parámetros deportivos y económicos. Somos una apuesta maravillosa y un milagro que cada día nos reta a enfrentarnos a retos de una manera singular", ha apuntado.

Urrutia ha defendido la "manera de hacer" que "caracteriza" a la Junta que preside "seis años después", una gestión en la que ha destacado, entre otros valores, la "honradez", la "responsabilidad" y la "coherencia".

"Se nos acusa de cabezonería en nuestras decisiones. Yo lo llamo coherencia y convencimiento. Afrontamos cada decisión pensando en el presente y el futuro, en que con nuestras decisiones ayuden a fortalecer los cimientos del club", ha incidido en ese aspecto, pidiendo también a la masa social "no ser cortoplacistas".

"La vida del Athletic es una vida contracorriente y nuestra responsabilidad nos dice que vendrán mala dadas en algún momento y que tendremos que volver a juntarnos y a protegernos", ha añadido.

También ha pedido "ausencia de miedo y asunción de riesgo", recordando que en el club vasco "lo relevante es el día a día, el camino, y no necesariamente llegar a una meta siendo otros". "Defender en casa y defender la casa. ¿Donde se está mejor que con los nuestros?", ha finalizado un discurso en el que calificó ser del Athletic como una "historia interminable" desde el primer día en el "uno se acerca al club".