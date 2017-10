Iturraspe: "Los resultados son muy negativos y hay que mejorar, está clarísimo"

Ancer Iturraspe ha reconocido este jueves en Lezama que "los últimos resultados" del Athletic Club "son muy negativos", cuatro derrotas en seis partidos sin ganar entre LaLiga y la Liga Europa, y "está clarísimo" que debe "mejorar" su rendimiento.

"La realidad es que los resultados son muy negativos y tenemos que mejorar. Eso está clarísimo" ha asumido el centrocampista internacional, quien cree que "el parón" liguero viene bien "para parar, analizar, hacer autocrítica, apretar y corregir" cosas.

Iturraspe ha explicado, en rueda de prensa tras el entrenamiento de hoy, que en el vestuario rojiblanco no son "extremistas", sino que intentan "hacer una valoración real de los resultados", ya que "en el fútbol hay detalles que marcan el devenir y el resultado de los partidos".

Como, por "ejemplo" el último choque liguero ante el Valencia en Mestalla (3-2), donde considera, después de poder recibir hasta "el 4-1", el Athletic "mereció el empate". "Es un claro ejemplo, estábamos para conseguir el empate y nos metieron el 3-1. Pero tuvimos contra las cuerdas al Valencia, apretamos mucho y ese es el camino a seguir", ha reflexionado.

No obstante, ha asumido que deben "mejorar todo". "En el aspecto defensivo los números claramente lo demuestran, pero tenemos que mejorar también juego, el ataque, todo. Tenemos que encontrarnos nosotros", ha explicado.

En ese sentido, acepta que la concatenación de malos resultados "está claro que no es casualidad", aunque también cree que "momentos puntuales han influido mucho" en encuentros todos muy parejos en el marcador y en los que el Athletic tuvo opciones de acabar ganando.

El de Matiena espera también reconducir las cosas en la Fase de Grupos de la Liga Europa, que se le ha complicado sobremanera al Athletic después de sumar solo un punto en dos partidos. "El grupo de Europa se ha complicado un poco pero sabemos que dependemos de nosotros y que somos capaces de hacer buenos resultados", ha dicho.

Ya sobre su situación personal, de más a menos en los últimos años después de impactar en las primeras temporadas con Macelo Bielsa y Ernesto Valverde, Iturraspe se ha mostrado "seguro" de que, a sus 28 años, volverá a "ese nivel" que le hizo internacional.

"El tiempo lo dirá, pero yo estoy convencido de que voy a rendir a ese nivel otra vez. Está claro que todavía no he llegado, pero estoy convencido de que lo voy a hacer", ha dicho, contento de que, tras recuperarse de la lesión muscular que le hizo perderse el arranque de temporada, haya "contado bastante para el mister", José Ángel Ziganda.

"Me encuentro bien y con ganas de ayudar al equipo en todo lo que pueda. Noto la confianza y esa confianza quiero devolverla con buen rendimiento", ha asegurado, consciente de que "cada jugador tiene que rendir al máximo para poder jugar en el próximo partido".