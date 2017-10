Urrutia recibe por séptimo año seguido el apoyo masivo de los compromisarios

Bilbao, 5 oct (EFE).- Las cuentas presentadas por Josu Urrutia y su Junta Directiva han sido respaldadas este miércoles de nuevo de forma ampliamente mayoritaria por la Asamblea General Ordinaria del Athletic Club, un masivo apoyo del 80 por ciento que supone que los actuales gestores del club vasco encadenan su séptima cita anual con los compromisarios con un gran respaldo en cada una de ellas.

La Asamblea, celebrada en el Palacio Euskalduna, se había acortado en los últimos años en su duración, pero este año, renovada en sus integrantes, se ha vuelto a extender hasta la madrugada y ha batido récord durando casi siete horas. Ha comenzado a las 19:32 del miércoles y ha terminado a las 02:27 ya del jueves. En total 6 horas y 55 minutos, la más larga de la historia.

Entre los socios compromisarios, que son los únicos que pueden votar, se encontraban los jugadores del primer equipo Ander Iturraspe y Mikel San José, que han ejercido su derecho a voto.

En total, el Athletic tiene 939 compromisarios que representan en la Asamblea a los 44.560 socios que tiene el club bilbaíno.

Con un total de 711 votos, las cuentas de la temporada pasada fueron aprobadas por 563 votos a favor y 121 en contra.

El presupuesto de este año, récord con 116 millones y 11 millones de superávit de previsión, ha sido respaldado por un porcentaje similar: 569 votos a favor y 116 en contra.

Este año, también se ha votado la propuesta del grupo de compromisarios 'Athletic Denontzak (Athletic para todos)' que pretendía implantar el voto telemático para las propuestas de los socios a través de a página web.

En ese punto, las tesis de la Junta de que era contrario a Estatutos han salido vencedoras al ser votada la propuesta a favor por 264 socios y en contra por 381.

Previamente a las votaciones, en el discurso con el que ha abierto la Asamblea, Urrutia ha incidido en el aspecto identitario y ha reparado en lo "único y singular" que supone ser aficionado del club bilbaíno.

"Somos un apuesta maravillosa", ha considerado Urrutia, para quien el Athletic "fuera genera admiración y cierta envidia callada" por su singular filosofía de "jugar con gente de la tierra". "Nos preguntan cómo lo conseguimos", ha desvelado.

También ha hecho hincapié en que en el club rojiblanco "las líneas deportivas, económicas e identitarias se entremezclan" a la hora de tomar decisiones, a diferencia del resto de clubes en los que priman los aspectos deportivo y económico.

"Solo podemos ser singulares y pretendidamente únicos si metemos en la coctelera otros elementos diferentes al resto. No solo funcionamos en parámetros deportivos y económicos. Somos una apuesta maravillosa y un milagro que cada día nos reta a enfrentarnos a retos de una manera singular", ha apuntado.

Urrutia ha defendido la "manera de hacer" que "caracteriza" a la junta que preside "seis años después", una gestión en la que ha destacado, entre otros valores, la "honradez", la "responsabilidad" y la "coherencia".

En su intervención para defender las cuentas de la temporada pasada, el contador de la junta, Alberto Uribe-Echevarria, ha explicado que el superávit de 21 millones de euros que reflejan se debe a "un superávit en todas las partidas" del presupuesto, que era de casi 114 millones.

Asimismo, se ha congratulado de que en los seis años con esta junta directiva al frente de la entidad, a pesar de haber destinado "90 millones en inversiones y 33 en (fichar) jugadores, el club esté sin deuda".

Uribe-Echevarria desglosó los 90 millones en inversiones: "18 en Lezama, 25 en San Mamés, 2 en el Museo y 45 en la construcción del nuevo campo".

El contador también ha asegurado que la junta no desvela el montante económico del patrocinio de Kutxabank y New Balance porque en ambos casos existe una "cláusula de "confidencialidad" para evitar que la entidad financiera y la marca deportiva, que es la que "marca el precio" de los equipajes, pierdan "competitividad respecto a sus competidores".

Acabando la Asamblea, a las 02:21 horas de la madrugada, apareció el nombre de Kepa Arrizabalaga y la necesidad de renovar a un portero que ha impactado como pocos a la grada de San Mamés.

Urrutia respondió que el Athletic "siempre valora a sus jugadores" y que esas cosas hay que llevarlas "con discreción", pero también dijo que "el Athletic está por encima de los nombres", que su "fuerza es el equipo" y que ya se "han ido jugadores importantes" antes y ha seguido compitiendo. "Ya veremos como acaba el asunto", emplazó a más adelante.