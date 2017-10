Raúl García: "Hay que ser realistas, tenemos un punto y hay que ganar"

Raúl García ha admitido que el partido de mañana frente al Ostersund es "muy importante" para el Athletic Club porque son "realistas" y, con un punto en la clasificación después las dos primeras jornadas de la Liga Europa, "hay que ganar" en el campo del líder del grupo.

"No es presión. En el fútbol y en la vida hay que ser realistas. Tenemos un punto, no hemos conseguido lo que esperábamos y hay que ganar", ha subrayado el jugador navarro en la rueda de prensa previa al entrenamiento que ha desarrollado la plantilla rojiblanca en el Jämtkraft Arena de Ostersund.

Raúl García ha añadido que una de las claves del partido será "adaptarse lo más rápido posible" tanto a la superficie sintética del campo sueco como a las bajas temperaturas, que rondarán los cero grados a la hora del comienzo del encuentro, las 19.00 horas. "Los campos de hierba artificial suelen ser más duros y más rápidos y esta semana hemos entrenado en Lezama. Pero no hay excusas. Tampoco de temperatura. El otro día -frente al Sevilla- nos tocó jugar a 30 grados. Si hace frío habrá que moverse más", ha recalcado.

El navarro ha expresado también su "respeto máximo" por un Ostersund que lidera el grupo tras haber ganado los dos primeros encuentros -al Zorya en Ucrania (0-2) y al Hertha Berlín en su campo (1-0)- y que no ha recibido ningún gol en los cuatro partidos europeos que ha disputado esta temporada en su estadio.

"Todo eso te dice que es un equipo que tiene armas para ganar. Juegan con una línea de cinco y dos puntas fuertes y hemos trabajado su sistema", ha comentado el centrocampista del Athletic antes de concluir incidiendo en que "la única idea es la de ganar".