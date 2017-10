San José: "Si algo bueno tiene este equipo es que no va a agachar la cabeza"

Leganés (Madrid), 22 oct (EFE).- Mikel San José, futbolista del Athletic de Bilbao, lamentó la derrota sufrida por su equipo ante el Leganés pero no quiso reprochar la actitud mostrada por el plantel durante los últimos choques.

"El equipo está teniendo buena actitud en todos los campos, está teniendo buena predisposición y ganas. Lo está dando todo en el campo y las cosas no está saliendo. Está claro que a todos nos gustaría que todo fuese mejor, tener más puntos, hacer mejor las cosas", dijo.

"Si algo bueno tiene este equipo es que no va a agachar la cabeza, que va a seguir trabajando más si cabe. Esto no para. Hoy es un mal día y mañana a pensar en el Formentera", añadió ante los medios en la zona mixta del estadio de Butarque.

Además se mostró triste por el hecho de que un fallo suyo diera origen al único tanto del rival: "Estoy como tiene que estar alguien después de que un error condene a su equipo. Ni mucho menos más preocupado de lo que tengo que estar por haberlo cometido. Cosas mucho peores le pueden pasar a uno en la vida que un error de este tipo".

"Hoy va a ser un mal día, una mala vuelta a casa. Pero hay que seguir trabajando. Esto ni me puede quitar la confianza ni tendría que quitársela a nadie que lo cometa", añadió al hilo de esa desafortunada acción.

Además quiso dejar claro que el vestuario está con el técnico José Ángel Ziganda: "Nosotros no tenemos que demostrar a nadie que estamos con él porque es nuestro entrenador, es querido por lo que ha sido como jugador y va a ser muy querido por lo que va a ser como entrenador".