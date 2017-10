El Formentera no se da por vencido ante el Athletic que ve un bálsamo en la Copa

Palma/Bilbao, 24 oct (EFE).- El Formentera apelará a su campo, de césped artificial, y al apoyo de 3.000 incondicionales que llenarán este miércoles las instalaciones del recinto municipal de Sant Francesc, para plantarle cara al Athletic Club de Bilbao, que ve la Copa del Rey como un bálsamo para aliviar su delicada situación.

La ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ve, de momento, al modesto equipo de la Pitiusa menor, decimosexto en la tabla del Grupo III de Segunda B con 10 puntos en diez jornadas disputadas, creer que la experiencia adquirida la temporada pasada en la eliminatoria ante el Sevilla le será de mucha utilidad ante el Athletic.

"El partido para nosotros es una fiesta y, como tal, lo vamos a disfrutar", ha declarado a EFE el técnico de los formenterenses Tito García Sanjuán.

"El año pasado ante el Sevilla pecamos de pardillos (el Formentera encajó sendas goleadas en los dos partidos), sobre todo, en los primeros minutos. Hemos aprendido, frente al Athletic esperamos no conceder tanto y plantar cara", ha añadido.

El Formentera no ha comenzado con buen pie su primer año en Segunda B. En diez jornadas, solo ha ganado dos partidos, con las mismas derrotas y empates (cuatro).

Esa trayectoria le tiene asomado al pozo del descenso y, además, el sábado recibe al líder invicto de la categoría, el Mallorca, tras saldar con un empate (1-1) la visita del Hércules el domingo pasado.

"Está claro que nuestra prioridad es el campeonato de Segunda B, por ello voy a dosificar a los jugadores ante un rival, el Athletic, intenso, agresivo, que nos va a exigir al máximo", ha subrayado Sanjuán.

El Athletic Club encara su estreno en la Copa del Rey con el objetivo de encarrilar una eliminatoria frente al Formentera en la que parte como claro favorito, y la necesidad de encontrar un pequeño bálsamo para aliviar la delicada situación que atraviesa tanto en la Liga como en Europa.

Después de la buena imagen ofrecida hace diez frente al Sevilla el milagroso empate en Suecia, en un partido en el que se vio avasallado por el modesto Östersund, y la derrota del domingo en Leganés han laminado el no demasiado crédito que se había ganado el equipo de Cuco Ziganda en un irregular comienzo de temporada.

Así las cosas, y tres días de la visita a San Mamés del Barcelona de Ernesto Valverde, todo lo que no sea ganar en la isla y dejar prácticamente visto para sentencia el cruce incrementaría notablemente las dudas y la presión sobre un equipo rojiblanco duramente criticado estos últimos días.

El técnico navarro ha convocado para el encuentro a 16 jugadores en una lista que tiene como principales novedades la presencia de dos futbolistas del filial, el central Óscar Gil y el extremo Íñigo Muñoz, y del delantero Kike Sola, que ha sido citado por primera vez en lo que va de temporada.

Ziganda ha decidido dar descanso a titulares habituales como Aymeric Laporte, Mikel San José, Iñaki Williams, Aritz Aduriz, Íñigo Córdoba o Unai Núñez, que no viajarán a Formentera como tampoco los lesionados Iker Muniain, Yeray Álvarez y Óscar de Marcos o el recién recuperado Mikel Rico.

Por lo tanto, la cita, como ha avanzado el propio técnico sin dar pistas sobre la alineación, será una oportunidad para "refrescar al equipo" con hombres menos minutos como podrían ser los casos, entre otros, de Beñat Etxebarria, Ager Aketxe o Sabin Merino.

Junto a estos tres, los dos cachorros y Sola completan la convocatoria los porteros Iago Herrerin, que presumiblemente será titular, y Kepa Arrizabalaga además de Eneko Bóveda, Enric Saborit, Ander Iturraspe, Markel Susaeta, Íñigo Lekue, Xabi Etxeita, Mikel Vesga y Raúl García.

- Alineaciones probables

SD Formentera: Marcos; Samuel, Bonilla, Dailos, Fobi, Garmendia, Nando, Omar, Javi Rosa, Maikel, Gabri.

Athletic Club Bilbao: Herrerín; Lekue, Bóveda, Etxeita, Saborit; Vesga, Beñat; Susaeta, Raúl García, Aketxe; y Sabin Merino.

Árbitro: Pablo González Fuertes (comité asturiano)

Estadio: Municipal de Sant Francesc.

Horario: 19.00 hora local (17.00 gmt).