Lekue: ´Contentos con la cara del equipo a pesar de la derrota´

Bilbao, 28 oct (EFE).- Iñigo Lekue dijo, al final del 0-2 de hoy ante el Barcelona en San Mamés, que los jugadores del Athletic han acabado "contentos de la cara del equipo a pesar de la derrota" sufrida frente al líder de la competición.

"Hemos planteado el partido como nos gusta, con mucha intensidad, presionando arriba y a tumba abierta. Nos ha salido bien, pero ha sido una pena no haber estado acertados en las ocasiones que hemos creado", dijo el defensa bilbaíno.

"Sabíamos como podía el partido, que teníamos que hacer casi todo perfecto para sacar y así ha sido. En general, hecho un buen partido pero no ha podido ser. Quizás hemos fallado en los últimos pases. Hemos tenido muchos acercamientos, pero no hemos estado acertados", reconoció.

En cuanto al Barcelona, comentó que "quizás no ha llegado tanto" al área de Kepa Arrizabalaga como se esperaba, pero "ha sido muy duro" la presión a la que han tenido que someterle.

Ya de cara al partido del jueves ante el Ostersunds en San Mamés, asume que: "es un partido en el que tenemos que centrarnos a partir de ahora porque hay que ganar si queremos seguir en Europa".

Al respecto del choque de hoy frente al Barcelona, su compañero Ander Iturraspe cree que puede ser "un punto de inflexión" positivo del Athletic de cara al futuro inmediato.