Urrutia: "No tardaremos mucho en tomar una posición definitiva sobre Kepa"

Bilbao, 28 oct (EFE).- El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha avanzado que el club rojiblanco no tardará "mucho en tomar una posición definitiva" sobre la renovación del contrato de Kepa Arrizabalaga y ha añadido que espera "que sea positiva".

"No creo que tardemos mucho en tomar una posición definitiva. No sé si será este martes o el siguiente, pero habrá que tomar una posición y espero que sea positiva", ha dicho Urrutia en declaraciones a Movistar + antes de partido de liga de esta noche ante el FC Barcelona en San Mamés.

El dirigente bilbaíno ha añadido que es "optimista" sobre esa posible ampliación del contrato del portero internacional, aunque ha matizado que "de momento" prefiere actuar "de manera discreta y seguir negociando".

"Cuando haya una decisión definitiva la trasladaremos", ha apostillado Urrutia, que el próximo martes comparecerá en el Palacio de Ibaigane en la habitual rueda de prensa que ofrece periódicamente para abordar los temas de actualidad del club rojiblanco.