El Athletic obligado a ganar al Östersund para seguir teniendo opciones

El Athletic Club recibe este jueves al Östersund FK sueco, en San Mamés, con la obligación de ganar para seguir con opciones de estar en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, lo que se le ha complicado enormemente tras sumar solo dos puntos en las tres primeras jornadas de la fase de grupos.

Aún podían estar peor los de José Ángel Ziganda de no haber rescatado un punto a última hora con un gol de Iñaki Williams hace dos semanas en tierras escandinavas, donde merecieron salir ampliamente goleados por un rival que les superó de principio a fin, en uno de los peores partidos europeos del equipo bilbaíno.

Si a aquel empate en Suecia los leones le suman una victoria mañana, se les cambiaría sustancialmente la situación en un grupo C que cerró la primer vuelta con el Östersund líder, con 7 puntos; el Zorya Luhansk ucraniano segundo, con 6; el Athletic tercero, con 2; y el Hertha Berlín cuarto y último, con solo 1 punto.

El conjunto rojiblanco encara el choque después de mejorar la lamentable imagen dada en Östersund, y también posteriormente en Leganés y en Formentera en una semana negra, en el choque liguero del pasado sábado ante el líder, el Barcelona.

El Athletic cayó derrotado con claridad en el marcador (0-2), pero durante toda la segunda mitad sobrevoló por La Catedral el empate antes de que Paulinho sumase en el descuento otro tanto que añadir al primero de Leo Messi en la primera mitad.

Frente el Barcelona, el conjunto vasco volvió a ser el los cuatro años atrás con Ernesto Valverde, quien desde el banquillo visitante vio al equipo intenso, entregado y con ganas de decidir el choque en campo rival de sus cuatro felices años anteriores en Bilbao.

Ese partido no lo jugó por lesión Mikel Balenziaga, que es la principal duda de Cuco para un encuentro donde en el Athletic apenas se esperan los cambios habituales de LaLiga a la Liga Europa, con Iago Herrerín por Kepa Arrizabalaga en la portería y de Xabi Etxeita por Unai Núñez en el centro de la defensa.

Precisamente, Unai y Kepa han sido los grandes protagonistas de la semana en lo extradeportivo, ya que el central internacional Sub-21 (20 años) renovó hasta 2023 y el meta, que finaliza contrato en junio y no acaba de ampliarlo, fue por quien más se le inquirió al presidente Josu Urrutia en una rueda prensa ofrecida el martes.

A la espera del estado de Balenziaga, muy bien sustituido el sábado por un Iñigo Lekue que estaba decepcionando esta temporada y que también podría jugar en la derecha, es posible que Ziganda repita en el once a Laporte, Iturraspe, San José, Williams, Raúl García, Córdoba y Aduriz.

Son bajas seguras los lesionados de larga duración Yeray Álvarez, Iker Muniain y Oscar de Marcos,

La importancia del partido obliga al técnico navarro a salir con todo lo que tiene para recibir a un rival que llega a Bilbao lleno de moral por su trayectoria europea y porque en la última jornada ha goleado al Elfsborg por 4-1. Un resultado que le deja con opciones en la última jornada de acabar tercero en la liga sueca.

El ÖFK -por sus siglas en sueco- suma en sus últimos cinco partidos cuatro triunfos y el empate ante el Athletic que le mantuvo como inesperado e invicto líder del Grupo C.

Si gana en Bilbao, al Östersund le valdría que el Zorya no perdiese a la misma hora en Berlín para estar ya clasificado para los dieciseisavos de final. De hecho, si suecos y ucranianos ganan mañana estarían ya clasificados y Athletic y Hertha eliminados.

"No tenemos nada que perder", ha resumido el sentir del Östersund su técnico, el británico Graham Potter, que ha convertido a este modestísimo conjunto en la sensación del fútbol sueco y una de las grandes sorpresas de la Liga Europa.

Aunque es en su campo donde se ha mostrado casi inaccesible, el ÖFK tiene también una buena estadística a domicilio en el torneo europeo: solo ha perdido un encuentro, la derrota en Salónica contra el PAOK en la ida del play off.

Potter podrá contar con el central Pettersson y el centrocampista Hopcutt, reservados en el último partido por problemas físicos.

- Alineaciones probables

Athletic Club Bilbao: Iago Herrerín; Bóveda, Etxeita, Laporte, Lekue; Iturraspe, San José; Williams, Raúl García, Córdoba; Aduriz.

Östersund: Keita; Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Dennis Widgren; Sema, Bachirou, Nouri, Edwards; Gero, Ghoddos.

Árbitro: Pawel Gil (Polonia).

Campo: San Mamés.

Horario: 21.05 hora local (20.05 gmt).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (3º, 2 puntos); Östersund (1º, 7 puntos).

La clave: La capacidad del Athletic de repetir su buen partido ante el Barcelona y la pegada de Aritz Aduriz y Raúl García ante la meta sueca.

Los datos: El Östersund podría salir de esta cuarta jornada ya clasificado para dieciseisavos de final si gana y el Zorya ucraniano no pierde en Berlín. El Athletic estaría eliminado si cae y el Zorya gana al Hertha en la capital alemana.

La frase: Urrutia, sobre la delicada situación por la que pasa el Athletic: "En los últimos siete años se ha estado en esta situación dos años con Bielsa y otros dos con Valverde, y se ha remontado. A todos nos gusta que cuando no salen las cosas nos apoyen, nos respalden y nos ayuden".

El entorno: La afición bilbaína ha recuperado tras el partido ante el Barcelona algo de la confianza perdida en Ziganda, que dilapidó mucho crédito en los tres penosos encuentros encadenados en seis días en Suecia (2-2), Leganés (1-0) y Formentera (1-1).