Yeray: ´Ya prácticamente estoy en la recta final de la recuperación´

Lezama (Bizkaia), 8 nov (EFE).- Yeray Álvarez ha confesado este miércoles en Lezama que se siente "ya prácticamente en la recta final" de su recuperación del cáncer testicular del que recayó el pasado mes de junio, justo antes de disputar el Europeo Sub-21 para el que estaba convocado.

"Ya prácticamente puedo decir que estoy en la recta final, estoy entrando con el grupo poco a poco, en los plazos previstos y muy contento por haber superado esto", ha dicho el bravo central de Barakaldo en la primera rueda de prensa que ha ofrece desde que se conoció la recaída.

Yeray ha asegurado que no se ha marcado "ningún plazo" para la fecha de su regreso, pero ha asegurado que cree que como está en la "séptima semana" desde que volvió a los entrenamientos, tiene "la pretemporada casi hecha" y ya está deseando volver al equipo.

"No tengo ningún plazo. Lo que quiero es sentirme bien, sentirme jugador, estar con mis compañeros y disfrutar con ellos porque de momento solo he entrado en dos o tres rondos y he hecho de comodín. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, pero en lo que estoy pensando es en volver con todos y seguir trabajando. Ves a tus compañeros y piensas que ojalá estés pronto ahí. Ahora estoy, he vuelto y estoy más contento", ha dicho.

En el tiempo que he estado de baja, "lo primordial" en su trabajo "con -el recuperador- Xavi Clemente ha sido recuperar la capacidad física, que había perdido mucha".

De lo que ha pasado, Yeray ha confesado que "lo peor han sido las horas que pasas ahí dentro y la semana después del tratamiento en casa con el cansancio y los síntomas" que deja la enfermedad, pero también ha destacado que "ahora las cosas las valoro mucho más".

En ese sentido, ha mandado un mensaje a Fran Sol, el jugador español que juega en Holanda y que está pasando por una situación similar y al que ya se ha dirigido en privado: "Decirle que de esto se sale, que pasará momentos duros, pero que se apoye en su gente y que de esto se sale", le ha dicho.

"Lo más importante de todo es tu vida y apoyarte en gente que te quiere y que te mima", ha resumido lo que le ha enseñado el cáncer.

Yeray ha recordado como un momento muy "emotivo" el día que entró en el vestuario y estaban todos los compañeros esperándole dentro con la cabeza rapada como él, algo que se vio en un vídeo distribuido por el club rojiblanco que se hizo viral. "La primera imagen que tuve fue la de Iturraspe rapado y fue muy emotiva para mío, un detalle muy grande que no me esperaba de mis compañeros", ha confesado, "agradecido" a esa y otras muchas formas de apoyo que ha recibido de su gente más cercana y también de otra que ni conoce.

También se ha acordado de cuando le informaron de su recaída y de que no podía jugar el Europeo Sub-21 para el que estaba convocado. "Te predispones para jugar un europeo Sub-21 y cuando te lo dicen son momentos duros en los que te vienen a la cabeza mil cosas, pero siempre he sido una persona tranquila y lo he llevado bastante bien. Me he apoyado en mi familia y en mis amigos", ha desvelado.

Tiene claro en una enfermedad así "la primera noticia siempre es la más impactante" y que luego "sabes que el tratamiento puede llegar, que en alguna revisión te puede llegar ese palo".

Yeray ha explicado que "la palabra miedo" no refleja lo que ha sentido, pero que sí ha sufrido con "la incertidumbre" de lo que pueda pasar "cuando entras en la habitación" para ser atendido por los médicos.

"Una vez que lo tuve la primera vez, lo he llevado mucho mejor", ha asegurado.

Yeray, muy entero y hasta con más tablas que antaño en su comparecencia, no ha rehuido ninguna cuestión y hasta ha valorado la delicada situación por la que está pasando su equipo y la irrupción en su puesto de Unai Núñez, que también es ya internacional sub-21.

"En un equipo siempre hay competitividad. El año pasado la tenía Etxeita y con Bóveda, y este año también con Núñez. La competitividad siempre es buena y a él y a mí nos va a venir bien", ha reflexionado.

Sobre el equipo y el mal momento que pasa, habiendo sumado 4 puntos de 24 posibles y muy apurado también en la Liga Europa, ha confesado que "se sufre más en la grada que en el campo" y que "el estar ahí arriba y ver que tus compañeros lo intentan y no les salen las cosas, hablando mal, te jode por dentro". "Pero no estás y lo que intentas es animarles en todo momento", ha dicho.

No obstante, se ha mostrado convencido de que el Athletic revertirá su situación y que también la superará el técnico José Ángel Ziganda, de quien recordó que ya vivió una situación similar cuando coincidieron "en el Bilbao Athletic".

"Estoy seguro que de esto vamos a salir todos y él también. Nos está costando, pero en muy poco tiempo le vamos a dar la vuelta y sacarlo adelante", ha apuntado.

Yeray asume que tras un lustro de éxitos, "estando en la UEFA y logrando algún título, al Athletic se le exige mucho", y por ello le "parece normal que la gente se enfade". "Pero tiene que seguir animando que vamos a salir de esta", ha añadido, comprensivo.