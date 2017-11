San José: "La situación no es la que queremos, pero no es dramática"

Lezama (Bizkaia), 10 nov (EFE).- Mikel San José ha asegurado que la situación que atraviesa el Athletic Club después de haber sumado en la Liga solo 4 de los últimos 24 puntos disputados no es la que desean, pero ha matizado que en base a su experiencia y a la calidad de la plantilla no le parece "dramática".

"La situación no es la que queríamos, pero ya hemos pasado por esto otras veces y no me parece dramática. Queremos darle la vuelta y no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer porque somos un gran equipo. Lo hemos demostrado y nos toca empezar a hacerlo otra vez", ha subrayado el navarro tras el entrenamiento de hoy en Lezama.

Cuestionado sobre su grado de preocupación, San José ha apuntado que "es más tiempo de estar tranquilos" y de analizar los errores cometidos hasta ahora para tratar de "tener mas puntos, mejores sensaciones y mirar más hacia arriba" en la clasificación.

El centrocampista considera que la explicación de los resultados obtenidos hasta ahora por el Athletic no reside en un aspecto concreto del juego, sino a "una cosa general de todo el equipo" como "se vio el otro día en Vigo".

"En ciertos momentos somos blandos en defensa, cometemos errores individuales que nos cuestan partidos, nos cuesta generar ocasiones y meterlas.... Es algo general", ha enumerado San José, quien ha admitido también que han podido influir lesiones de larga duración de jugadores importantes como De Marcos, Yeray o Muniain.

"Cuando hablas de jugadores con muchos minutos y mucho peso pueden afectar, pero no tengo ninguna duda de que la situación actual no es por las bajas sino porque no hemos hecho las cosas como debemos. Y eso es cuestión de todos", ha incidido.

El jugador ha recalcado además que aunque la idea de juego con la que salen al campo "no sale siempre" como desean "en ningún momento se puede reprochar la actitud o la intensidad" del equipo.

"La intención del equipo es siempre apretar arriba, ahogar al rival, intentar ser protagonistas en campo contrario y esa es la idea que se va a seguir manteniendo", ha concluido.

San José ha comparecido en la sala de prensa de Lezama después del último entrenamiento que ha llevado a cabo la plantilla rojiblanca antes de disfrutar de descanso durante el fin de semana y regresar el lunes por la tarde al trabajo (17.00 horas) para preparar el encuentro del domingo 19 contra el Villarreal.

Con la ausencia de los internacionales Kepa Arrizabalaga, Unai Simón, Unai Núñez e Íñigo Córdoba, en la sesión se ha podido ver a Mikel Balenziaga, después de dos días al margen, ejercitarse con el un grupo, en el que no ha estado Ander Iturraspe.