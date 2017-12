Raúl García: "No podemos especular con el resultado, hay que ir a ganar"

Raúl García: "No podemos especular con el resultado, hay que ir a ganar"

Bilbao, 3 dic (EFE).- Raúl García considera que el Athletic Club no puede salir el jueves en Ucrania a "especular con el resultado" ante el Zorya Luhansk, a pesar de que al equipo bilbaíno le vale un empate para estar en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, sino que tiene que salir al Arena Lviv "a ganar".

"Si el partido anterior ante el Hertha (Berlín, en San Mamés; 2-1) era una final por lo que suponía para nosotros, ahora ante el Zorya tenemos que sacarlo adelante. No podemos especular con el resultado. Tenemos que prepararnos bien y sobre todo saber que tenemos que ir a ganar", ha dicho el navarro en entrevista concedida a la página oficial de la UEFA, UEFA.com.

El exjugador del Atlético de Madrid, con el que fue campeón de Liga Europa en 2010, imponiéndose precisamente al Athletic en la recordada con amargura en Bilbao final de Bucarest, se ha mostrado convencido de que si su equipo se toma el partido como él espera "seguro que sale todo bien".

Raúl ha reparado "la dificultad" de una Liga Europa que cada año tiene más "nivel" y se la da "más valor". "Desde hace unos años se le está dando más valor, también por el premio de jugar la Champions League, y ha subido el nivel", ha apuntado.

Por eso, valora el hecho de que el Athletic se haya hecho en los últimos años un habitual del torneo: "Que estemos ahí todos los años, que el equipo siga pasando a dieciseisavos es algo positivo, y hay que valorarlo porque no es fácil", ha reflexionado.

No obstante, ha asegurado que los leones no se quedan ahí, sino que "lógicamente", tienen "la ilusión de poder avanzar, de seguir pasando eliminatorias" y, si puede ser, repetir el hito de 2010. "En su día se llegó a la final y cuando no se gana una final se queda esa espina", ha reconocido.

Raúl cree que la Europa League es un torneo "diferente a la Liga y la Copa que a la gente le da un plus y le genera mucha ilusión". "Las noches europeas en San Mamés son bonitas. Europa es algo diferente porque juegas ante equipos contra los que no juegas habitualmente y la afición no conoce", ha apuntado.

El media punta ahondó en la "ilusión" que genera la UEL en una plantilla rojiblanca que, por la singular filosofía bilbaína de jugar solo con jugadores de la tierra, es como "una cuadrilla".

"Nos sentimos una cuadrilla. No te paras a pensar contra quién estás compitiendo, pero sí es verdad que hay una dificultad enorme en lo que hace este club y hay que valorarlo y ser consciente de que habrá épocas mejores y peores. Esta filosofía es bonita y a la vez dura, aunque nos encanta porque disfrutamos con ella. Competir contra quien puede tener todo lo que quiere te supone un reto", ha resumido.