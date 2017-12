Williams desvela que su renovación esté ya "bien encaminada"

Bilbao, 20 dic (EFE).- Iñaki Williams ha desvelado este jueves que su renovación por el Athletic Club, con el que ya tiene contrato hasta 2021 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, está "bien encaminada", porque "cuando dos partes (él y el club) están en la misma senda es más fácil".

"Las dos partes estamos ahí, faltan pequeños flecos por resolver, pero todo va bien encaminado. Cuando dos partes están en la misma senda todo es más fácil", ha dicho el jugador bilbaíno.

En ese sentido, ha recordado que: "todo el mundo sabe que estoy donde quiero estar, que estoy feliz de estar en mi casa, en la que considero mi casa, y ojalá que llegue pronto la renovación".

Sobre el estado de las negociaciones, Williams ha asegurado que no hay diferencias con la cláusula de rescisión que tiene que contemplar el nuevo contrato. "Cuando estás feliz aquí creo que no es motivo de discusión, así que no. Son pequeñas cosas entre el club y yo y cuando se sepa todo sabréis todos los detalles", ha avanzado, dando casi por hecha su renovación.

Cuando se le ha contrapuesto la diferencia del estado de las negociaciones para su renovación con las de la de Kepa Arrizabalaga, al que se apunta como jugador del Real Madrid ya este mes de enero, ha dicho que en el caso del meta "el que decide es Kepa". "Yo no soy Kepa, no puedo hablar por él. Está con nosotros, está muy feliz y lo que tenga que deciros mejor se lo preguntáis a Kepa o al propio al club", ha zanjado.