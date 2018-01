Herrerín: "Mi renovación es porque estoy jugando bien, no por Kepa"

Iago Herrerín considera que su renovación por el Athletic Club hasta 2021, hecha pública el martes, se debe a que está "jugando bien" y no a la situación por la que pasa Kepa Arrizabalaga, que no ha renovado y a quien se esperaba en este inicio de 2018 fichando por el Real Madrid.

"Yo creo que mi renovación es más porque estoy jugando bien, no hay que pensar en Kepa", ha dicho el meta bilbaíno, en rueda de prensa este miércoles en Lezama.

Herrerín ha explicado que las negociaciones para su ampliación de contrato se abrieron hace ya tiempo. "Se pusieron hace meses en contacto conmigo, les dije que hablásemos con tranquilidad, que aún me quedaba tiempo y una vez que hemos hablado ha ido todo fácil y sencillo y se ha hecho rápido", ha explicado.

Iago está feliz por la renovación y dispuesto a "triunfar" donde hasta ahora se sentía en un segundo plano. "Siempre he dicho que triunfar aquí es lo que quería. Me he sentido como un portero de segundo plano y lo que quería es demostrar que puedo jugar de titular", ha confesado, eso sí algo sorprendido por la prontitud del paso dado por el club para renovarle.

"Sorprendido un poco sí porque todavía me quedaba un año y medio de contrato, pero el club está valorando que estoy haciendo bien las cosas y que están contentos conmigo. Ellos querían que estuviese aquí, yo también quería estar aquí y ha sido todo rápido", ha dicho.

Herrerín tiene este curso "la sensación" estar "jugando más que muchos años en el Athletic", ya que además de jugar la Liga Europa sustituyendo a Kepa durante la lesión del de Ondarroa. "Lo que más echaba en falta era poder jugar con continuidad. Es cierto que estoy jugando porque el compañero está lesionado y eso no es bonito, pero todos los momentos hay que aprovecharlos y disfrutar de los minutos, que es lo difícil de conseguir", ha explicado.

También está contento por el apoyo que le llega desde la grada de San Mamés, aunque lo asume como algo que "va acorde a tu rendimiento en el campo, ya que "cuando las cosas están saliendo eso hace que el público te apoye más".

"Lo malo es cuando las cosas no salgan o cuando haya fallos, porque los va a haber seguro. Ahí es cuando se ve el apoyo. Pero, lógicamente, estoy contento porque me ha costado mucho que el público me apoye como me está apoyando y en ese sentido estoy contento. Algo estaré haciendo bien cuando la gente lo está reconociendo", se ha felicitado.

Ya sobre la situación de Kepa, lesionado y cada vez con menos opciones de que se confirme su fichaje por el Real Madrid en el mercado de invierno por la negativa de Zinedine Zidane a realizar cambios en su plantilla, Iago ve a su compañero "igual que siempre".

"Los que habláis sois vosotros. No ha dicho nada él, no ha dicho nada a nadie y al final está con nosotros. Está recuperándose de una lesión y esperando a poder entrar. Está triste porque no puede entrenar con nosotros, ese es el único cambio que le veo en la cabeza. Si alguien tiene que decir algo, lo dirá él", ha zanjado.

En ese sentido, ha asegurado que, de él, Kepa solo va a recibir apoyo. "Cuando tengo que escuchar menosprecio a mi compañero por lo que sea no me gusta, es un profesional y compite cuando juega como el que más. Sigue siendo de nuestro equipo y, aparte de que sea mi contrincante por la portería, le voy defender desde aquí hasta donde sea porque se lo merece y no ha dado ningún motivo para lo contrario", ha considerado.

En cuanto a la titularidad cuando se recupere Kepa, si el de Ondarroa sigue en el Athletic, Iago tiene claro que: "(José Ángel Ziganda) Cuco puede estar tranquilo porque cuando ha estado Kepa lo ha estado haciendo enormemente bien y cuando he estado haciendo yo también lo he hecho bien", ha añadido.