Alkorta: "Si se va Kepa, que se vaya; tenemos otros porteros"

Bilbao, 18 ene (EFE).- El exjugador internacional Rafa Alkorta ha confesado que "como socio y aficionado" del Athletic Club le gustaría que Kepa Arrizabalaga "jugará los siguientes 15 años en Bilbao", pero considera que si el meta "se quiere ir" y fichar por el Real Madrid "que se vaya", porque hay "otros porteros".

"Nos hemos ido muchos. Esto es así. Si se va Kepa, que se vaya, ya tenemos otros porteros. No tiene nada que ver la filosofía con el tema de Kepa", ha subrayado el exjugador de Athletic y Real Madrid formado en la cantera de Lezama, tras apadrinar la presentación de la capital vizcaína como nueva sede del 'Tour de la Copa de LaLiga Santander'.

Alkorta ha añadido que "el día 31" del próximo enero el 'caso Kepa "se va a acabar". "Si se tiene que ir, se irá y si se queda tiene contrato hasta junio. Me gustaría verle jugar en el Athletic y que se quedara muchos años, pero como nadie sabe nada no puedo decir nada", ha dicho.

Cuestionado, como exfutbolista del Real Madrid, sobre el consejo que le daría al portero si decide fichar por el club blanco, ha respondido que "lo que le aconsejo es que tenga calma".

"Me gustaría que jugara aquí los siguientes 15 años. Pero si se va al Madrid tiene una oportunidad de jugar probablemente en el mejor equipo del mundo, con el que va a vivir unas experiencias que en otros equipos es muy difícil de vivir, y que va a estar en un equipo muy serio en el que le van a cuidar muy bien", ha apuntado.

También ha asegurado Alkorta que está "encantado" con las renovaciones cerradas en los últimos días por el Athletic de jóvenes, como Iñaki Williams o Íñigo Lekue, porque "son chicos que poco a poco van a ir mejorando y el Athletic va a necesitar de buenos jugadores siempre".

"No sé si se quieren quedar o no, han renovado. Los que se quieran ir que se vayan, no hay problema. Y los que renuevan es porque se quieren quedar o porque no tienen nada mejor", ha añadido sobre las prórrogas de contrato, ocho hasta ahora esta temporada, cerradas por el club bilbaíno.

Por último, y acerca de la situación del Athletic, ha señalado que el equipo rojiblanco ha completado una primera vuelta "más que aceptable, y está convencido de que "en la segunda parte de la liga va a estar mejor".

"Lo único que había que hacer era esperar. Había gente lesionada y jugar con cuatro titulares menos no es lo mismo. Ha habido momentos en los que la gente ha tenido poquita paciencia con Cuco (Ziganda) y otros que hemos tenido paciencia, porque confiamos en él y sabíamos que es un buen entrenador", ha recalcado.