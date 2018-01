¿Cambio de rumbo en el futuro de Kepa?

Bilbao, 21 ene (EFE).- El futuro de Kepa Arrizabalaga, meta internacional del Athletic Club cuyo fichaje por el Real Madrid apuntaba inminente a primeros de enero con la apertura del mercado de invierno, parece haber cambiado de rumbo y estar ahora encaminado a una renovación con el club bilbaíno con un contrato largo y una alta cláusula de rescisión.

Así lo aseguran diversos medios de comunicación vascos como Radio Euskadi, El Correo y las páginas web 'La hora del Athletic' y 'Fiebre rojiblanca'.

Todos apuntan a una renovación en los próximos días similar a la de Iñaki Williams, quien amplió esta semana su contrato hasta 2025 y con una cláusula rescisión progresiva de 80 a 108 millones de euros.

En todo caso, el club vasco, en su línea de no hablar sobre los asuntos que no se han confirmado oficialmente, no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia.

Kepa (Ondarroa/Bizkaia, 03-10-1994), titular en el campeonato de Liga, tiene contrato con el Athletic hasta el 30 de junio de 2018 con una cláusula que siempre se ha cifrado en 20 millones de euros, aunque esa cantidad nunca se ha confirmado oficialmente.

Y no ha renovado por el club vasco a pesar de las ofertas recibidas para ello durante las negociaciones entre ambas partes durante "15 meses de manera ininterrumpida y continuada", según aseguró el presidente del Athletic, Josu Urrutia, el pasado 27 de diciembre en su última comparecencia ante los medios.

Con el tiempo se conoció el interés del Real Madrid por ficharle y se habló de la posibilidad de hacerlo ya en el mercado de invierno y pagando la cláusula en vez de esperar al verano, cuando el meta de Ondarroa ya llegaría gratis al club blanco.

Con ello se evitaba la posibilidad de que Kepa, al no renovar, dejase de jugar si el Athletic apostaba por Iago Herrerín, quien en los últimos años ha ofrecido también un gran rendimiento como titular en Europa y en la Copa del Rey.

Herrerín (Bilbao, 25-01-1988) renovó hace diez días hasta 2021, con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

No jugar de aquí a junio casi seguro supondría que Kepa, ahora entre los tres porteros que convoca regularmente el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, no disputase el Mundial de Rusia de este próximo verano.

Pero el devenir de los acontecimientos ha cambiado esos planes que se apuntaban desde diversos medios a finales de diciembre y a principios de enero.

Kepa se lesionó en un pie a finales de noviembre, recayó en diciembre y, además, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado públicamente en varias ocasiones que no desea ninguna novedad en su plantilla en este mercado invernal del mes de enero. Ni fichajes ni traspasos ni cesiones.

Con ello, las posibilidades de Kepa son ahora las de fichar por el Real Madrid y ser cedido, en el caso de que el que Real Madrid y el propio portero vizcaíno se planteen esa posibilidad; fichar por otro club; esperar al 30 de enero sin tomar ninguna decisión o renovar por el Athletic.

Quizás, además, sea en el Athletic, si renueva, donde más seguro tenga jugar cuando regrese de su lesión, para la que el club bilbaíno no ha establecido plazos. "Mejor no decir plazos porque si se adelantan o se retrasan parece que no aciertas o que estás escondiendo algo", dijo el jueves el entrenador, José Ángel Ziganda, cansado de tener que referirse a una lesión cuestionada desde diferentes foros.

En su última comparecencia ante los medios Urrutia también aseguró que el club le había trasladado a Kepa una oferta en la "no había discusión ni con respecto a lo económico, ni con la cláusula ni con la duración del contrato" y que estaba a la espera de una respuesta del portero.

"Con lo cual entendemos que la propuesta satisfacía", añadió un Urrutia, que siempre ha demandado que para "cerrar el círculo" que se necesita para que el Athletic mantenga su filosofía de jugar con futbolistas de la tierra "el jugador tiene que renovar".

Si se confirman las informaciones al respecto así será, pero por un camino más enrevesado del que entienden que debe ser Urrutia y también una afición rojiblanca ya más que harta por un caso que, acabe como acabe, no olvidará en tiempo.