Kepa: "Ha habido propuestas, pero lo mejor para mí era seguir en el Athletic"

Bilbao, 22 ene (EFE).- El meta internacional Kepa Arrizabalaga, que ha renovado por el Athletic Club para las próximas siete temporadas, hasta la 2024-2025, ha confesado que ha tenido "propuestas" para fichar por otros clubes pero que ha considerado que "lo mejor" para él "era seguir en el Athletic".

"Por la finalización de contrato este año a partir de 1 de enero era libre para negociar. Ha habido propuestas, pero considero que la mejor para mí era seguir en Athletic durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato", ha dicho Kepa en declaraciones distribuidas por el club bilbaíno tras firmar su renovación.

El meta de Ondarroa ha admitido que "la negociación" para su renovación "ha sido larga", casi de año y medio, pero ha asegurado que le "gusta pensar mucho las cosas y analizar todo antes de tomar una decisión".

"Los que están cerca de mí y los que más me conocen saben que soy una persona que me gusta pensar mucho las cosas y analizar todo antes de tomar una decisión. Me he tomado mi tiempo y quiero agradecer al club que me haya respetado el tiempo para tomar la decisión", ha dicho al respecto.

Kepa ha explicado su estado de ánimo asegurando que está "muy contento por seguir en la que considero mi casa". "Llevo muchos años aquí, entre aquí con 9 años, y creo que es un momento importante para mí y para mi carrera. Estoy muy contento porque todo haya salido bien después de una negociación larga", ha resumido.

"Desde pequeño he sido aficionado del Athletic y siempre lo seré. Defender la portería del Athletic ha tenido mucha importancia durante los años y es un privilegio estar en la portería de San Mames cada dos domingos. San Mames ha tenido importancia para tomar la decisión", ha añadido.

Kepa ha renovado por el Athletic para las siete próximas temporadas con una cláusula de 80 millones de euros, después de que a principios de este mes de enero se hubiese dado casi por hecho su fichaje con el Real Madrid en la apertura del mercado de invierno.

Ya sobre otros asuntos, Kepa ha comentado que "la lesión" que sufrió en un pie a finales de noviembre y que recaló en diciembre, una fractura incompleta en el segundo metacarpiano del pie derecho, "es una lesión que necesita su tiempo".

"En las ultimas semanas he notado una mejoría y estoy mas cerca de volver, pero sin fecha fija. Tengo que ir poco a poco, viendo mis sensaciones y estoy deseando volver con el equipo", ha apuntado, sin querer poner plazos a su regreso. .