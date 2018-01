Ziganda ve "una grandísima noticia" las renovaciones de Williams y Kepa

El entrenador del Athletic Club, José Ángel 'Cuco' Ziganda, considera "una grandísima noticia" las renovaciones de Iñaki Williams y Kepa Arrizabalaga, dos de los jugadores "de mayor proyección" de su plantilla, ambos hasta 2025 y con cláusulas de 80 millones de euros.

"Es una grandísima noticia para todos que renueven Willy y Kepa, jugadores con muchísima proyección y a los que el futuro que se les augura en tremendo", ha dicho Cuco seguro de que portero y delantero "pueden aportar mucho" a su plantilla "por su ambición, por como se cuidan, por como se entrenan y por lo ganadores que son".

"Su efecto es contagioso para el grupo", ha valorado en la ha sido la primera vez que públicamente se ha podido referir a ello.

Ziganda no ha querido olvidare del "resto" de jugadores renovados en estos últimos días (Iago Herrerín, Xabi Etxeita e Iñigo Lekue), pero ha admitido que Williams y Kepa "son los que más llaman la atención". Y tampoco de Eneko Bóveda, "un tío increíble" que se ha marchado al Deportivo ante la pérdida de protagonismo que tenía.

Ya sobre como solucionar mañana la ausencia de Aymeric Laporte si el jugador francés acaba firmando por el Manchester City, algo que todavía no se ha confirmado, ha apuntado que aunque "no es -todavía- necesario porque está Aymeric", todavía no piensa en Yeray Álvarez como titular.

"Todos tenemos muchas ganas de que juegue Yeray y estamos muy contentos de cómo está, pero tiene que estar para 90 minutos y todavía no está para 90 minutos. Aunque sí para un ratito. El otro día -en un amistoso contra el NK Rudes croata- jugó 60 minutos muy buenos pero luego se le hizo largo el partido", ha explicado.

También ha reparado en la situación de los centrales del Bilbao Athletic Oscar Gil, que no podría jugar "por tarjetas", es decir por acumulación de amonestaciones, y Unai Bilbao, quien "no podría volver al Bilbao Athletic si juega" un partido con el primer equipo.

Y cuando se le ha pedido que desvele que fichajes le gustaría hacer para suplir la baja de Laporte, si se produjese, o para reforzar el resto de posiciones, ha dicho para zanjar el asunto: "estoy muy contento de que hayan renovado Willy y Kepa".