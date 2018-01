Íñigo Martínez: "El Athletic me ha transmitido que muy apuesta fuerte por mí"

Iñigo Martínez: "El Athletic me ha transmitido que apuesta fuerte por mí"

Iñigo Martínez: "El Athletic me ha transmitido que apuesta fuerte por mí"

Íñigo Martínez, jugador fichado este martes por el Athletic Club, procedente de la Real Sociedad, por los 32 millones de euros que establecía su cláusula rescisión, se ha felicitado por la "apuesta muy fuerte" que ha realizado por él el club bilbaíno y que le ha "transmitido" en los últimos días durante las negociaciones para su incorporación a la entidad rojiblanca.

En una comparecencia en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés de unos 70 minutos de duración, en la que ha estado acompañado por el presidente Josu Urrutia, el central internacional vizcaíno ha querido "dar las gracias" al Athletic por el interés mostrado.

"Por supuesto dar las gracias al Athletic por todo lo que ha hecho estos días. Me han transmitido que apostaban fuerte por mí y eso me ha hecho dar el paso. No ha sido fácil cambiar de aires pero creo que era lo que había que hacer", ha dicho, considerando el del Bilbao al que se incorpora ahora "un proyecto importante".

"Estoy muy contento, estoy agradecido y ahora dar todo lo mejor de mí para seguir sumando siempre en interés del club", ha añadido Íñigo en su presentación, antes de atender a las preguntas de los periodistas.

Urrutia también se ha mostrado agradecido al de Ondarroa por el paso dado". "Agradecemos mucho la gente que da pasos por nosotros e Íñigo lo ha dado", ha valorado.

En ese sentido, cree que el central vizcaíno ha respondido a la oferta del Athletic entendiendo que las cosas cada vez se le ponen más complicadas en el mundo actual del fútbol. "El fútbol nos da una vuelta de tuerca más, cada vez nos lo pone más difícil", ha dicho el presidente bilbaíno, reafirmándose en la filosofía de la entidad de jugar con futbolistas de la tierra.

Íñigo Martínez ha firmado por el Athletic hasta el 30 de junio de 2023 con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Además de Urrutia, han estado en la presentación de Íñigo Martínez como nuevo 'león', la Junta Directiva prácticamente al pleno, y el director deportivo de la entidad, José María Amorrortu.

Ya a preguntas de los periodistas, el de Ondarroa ha admitido que "no es nada fácil para nadie salir de la Real y venir al Athletic" y que ello le puede conllevar "pitadas" cuando visite Anoeta, pero ha confesado que "veía que se iba acabando" su "etapa en la Real" y considera que "cada uno tiene que coger su camino y ver su futuro".

"A algunos les gustará más o menos pero deberán aceptar que la decisión es mía y estaban todos conmigo", ha dicho sobre sus ya excompañeros de la Real.

"Tenía que tomar la decisión en poco tiempo", ha desvelado, también confesando que le "hubiera gustado que fuera en otras circunstancias". "Pero no ha podido ser. El mundo del fútbol es así, es la decisión adecuada para ti y entiendo que estén molestos. Estoy contentísimo aquí, muy ilusionado y con ganas de saltar al césped", ha comentado, dispuesto a jugar ya el domingo en Girona.

"Ha sido más el tema de que mi etapa ha terminado en la Real y ahora empiezo otra. Es una decisiones en la vida que más me ha costado tomar pero aquí estoy y encontrarte en el camino al Athletic apostando tanto por ti, que han apostado una barbaridad por mí, es un auténtico placer", ha continuado.

Íñigo ha reconocido que en día, cuando dijo siendo jugador de la Real que nunca vendría al Athletic, era porque lo pensaba y que ahora ha "cambiado de opinión" porque ha "madurado" y ve las cosas de diferente manera. "Entonces lo pensaba así, pero todos cambiamos de opinión. Vas madurando y ves las cosas como son. En esa etapa pensaba así y ahora pienso lo contrario", ha confesado.

También se ha mostrado "muy ambicioso" porque llega "a un grande" en el que "cada año se juega por algo". En ese sentido, ha recordado que en los últimos años el Athletic "ha peleado por títulos e incluso ha conseguido uno (la Supercopa de 2015)".

Por ello, para él es "un orgullo" de ser el fichaje más caro del Athletic. "Me siento orgulloso de que sea así y ahora a devolverles la confianza depositada. Soy muy ambicioso y el Athletic también lo es, aunque no digo que la Real no lo sea", ha apuntado.

"Yo, que he sido rival en el campo, siempre he tenido la sensación de que aquí pelean hasta el final y que son una piña. Vengo a un gran club, aquí no vale mitad de tabla", ha valorado.

Al respecto, por su personalidad y carácter, Urrutia ha comparado a Íñigo con Joseba Etxeberria, que se quedó con el apodo de 'gallo' cuando llegó a Bilbao.

El defensa internacional ha desvelado que en su día no firmó una de las cláusulas antiAthletic que firma la Real porque "nunca" ha sido "partidario" de ellas. "No quería que se fuera incrementando durante los años ni ligar mi futuro a una cláusula", ha dicho, a pesar de que la que tiene ahora en el Athletic es de 80 millones.

Íñigo ha llegado a asegurar que se siente "culpable en parte de como está la Real" ahora, en una delicada situación clasificatoria y de resultados, pero optó por: "pensar en mí y en mi futuro. "Si no das este paso ahora pueden pasar mil cosas. No te viene nadie ..., te lesionas ...", ha explicado.

También ha querido "agradecer a la Real y a su afición que siempre" le hayan apoyado" y le ha "deseado lo mejor y que salga cuanto antes de la situación en que está". "Es normal que no estén contentos", ha comentado descartando la motivación económica en su fichaje porque en el club donostiarra "tenía la vida ganada".

Y asumiendo que "seguramente sí que gustaría que me marchase más a otro sitio que al Athletic, pero forma parte del fútbol y hay que entenderlo". "Que un jugador se marche al Madrid o al Athletic no entra en la cabeza de muchos, pero soy futbolista y pienso lo contrario. Aunque comprendo que estén enfadados", ha apuntado.

Íñigo, por último, esperaba malas palabras de su expresidente Jokin Aperribay. "Jokin y yo nos conocemos y nos llevamos bien. Siempre ha sido un caballero y le tengo por un gran presidente. Sé que no va a haber nada extraño", ha finalizado.