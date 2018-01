Unai Núñez:"A Iñigo le he visto suelto, se nota que ya conoce a unos cuantos"

Lezama (Bizkaia), 31 ene (EFE).- Unai Núñez, que apunta a compañero en el centro de la zaga de Iñigo Martínez si el de Ondarroa juega el domingo en Girona, ha asegurado que ha "visto suelto" este miércoles al nuevo fichaje del Athletic Club en su primer entrenamiento en Lezama.

"Le hemos dado la bienvenida, le hemos deseado toda la suerte del mundo y se ha notado que ya conoce a unos cuantos", ha dicho el central canterano en una de sus primeras comparecencias en Lezama, a pesar de ser titular fijo en Liga en su primera temporada en el primer equipo y ya internacional Sub-21.

"No le conozco, le he saludado. En el terreno de juego le he visto suelto y, poco a poco, irá soltándose más", ha apuntado el de Portugalete sobre el nuevo compañero llegado en "un mercado de fichajes (de invierno) un poco extraño en el Athletic", que no suele vivir convulsiones como las de las últimas semanas.

Aunque ha asegurado que en Lezama se han mantenido "centrados en el fútbol, en el juego" y están "ya pensando en Girona", donde el domingo irán "fuertes a por los tres puntos" ante un rival "en su casa fuerte, en buena dinámica y que es competitivo".

Para ese partido y los siguientes quiere esperar para encontrar las "diferencias" entre jugar con Iñigo o con Aymeric Laporte, que ha fichado por el Manchester City y con el que jugar le resultó una "buena experiencia". "Aprendí mucho con él y espero que con Iñigo sea igual", ha deseado.

Además de hablar sobre el nuevo fichaje rojiblanco, Núñez ha resumido su experiencia en el primer año en la primera plantilla bilbaína, en la que es el jugador que más minutos ha jugado en Liga.

"Eso son datos. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando para que el mister siga confiado en mí", ha asumido, agradecido a su entrenador, José Ángel 'Cuco' Ziganda, porque el año pasado le "subió al Bilbao Athletic y este al primer equipo". "Le he demostrado que puede confiar en mí y tengo que devolvérselo con trabajo, currando día a día al máximo", ha añadido.

Núñez está feliz por una trayectoria se titular casi indiscutible que "no esperaba" y en la que tener ya dorsal del primer equipo, ya que empezó con el '30' y de poco para aquí luce ya el '12'.

Aunque asume que solo es "un número que llevas en la espalda", lo ve como "un pasito más" en la meteórica trayectoria que lleva en los últimos meses. "Me ha venido un poco de golpe, pero intento tomarlo con toda la tranquilidad y normalidad del mundo", ha apuntado, asumiendo que "con 21 años" tiene "muchos" defectos, pero sin quererlos desvelar: "lo sé para mi adentros y para los técnicos".

Lo que no le importa desvelar es lo que más sorprendió al llegar al primer equipo. "El vestuario. Es como una cuadrilla de amigos, todos nos llevamos bien con todos, nos bromeamos con todos y eso ayuda mucho a integrarse en el equipo", ha valorado.

Por otro lado, ha lamentado no haber podido todavía marcar un gol a pesar de las ocasiones que ha tenido para ello, la última en el último partido "una muy clara" que pudo ser el 2-1 del Athletic. "Cuando entre una a ver si entran más", se ha mostrado esperanzado.

Núñez, por otro lado, encuadra las "pitadas" del público al equipo ese día en el mal juego que están haciendo: "Tenemos claro que no tenemos un buen juego, que tenemos que cambiarlo y que tenemos que trabajar para ello", ha finalizado.