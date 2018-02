Yeray feliz de volver y "encima hoy el Día Internacional contra el cáncer"

Girona, 4 feb (EFE).- El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez se ha mostrado "muy feliz" por haber regresado de nuevo a los terrenos de juego en un partido oficial tras haber superado el cáncer testicular del que recayó en junio del año pasado y hacerlo "encima hoy que es el Día Internacional contra el cáncer".

"La verdad es que esto tiene que ser un ejemplo para todos. De esto se puede salir y qué mejor que demostrarlo aquí en el campo", se ha congratulado el bravo central de Barakaldo en declaraciones a beIN SPORTS tras el final del partido Girona-Athletic en Montilivi, en el que ha reaparecido.

"Personalmente esto me ha hecho crecer. Mis compañeros y toda la gente que conozco muchos han dicho que esto es un paso adelante y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí en el campo otra vez", ha añadido.

Ya sobre el partido, que ha terminado con victoria del equipo local por 2-0, ha dicho que, "sinceramente", no ha "visto el penalti" que ha abierto el marcador. "No se si ha sido o no", ha asegurado.

Por lo demás, ha asumido las dificultades de su equipo para elaborar juego tras verse rápido por detrás en el marcador. "Una vez que nos han metido el gol, ellos han metido atrás y nos ha costado mucho salir con el balón jugado y encontrar espacios arriba", ha reconocido.

"Pero lo hemos intentado, que es con lo que nos quedamos, y ahora a darle una vuelta a esto y a intentar sacar el partido del viernes contra Las Palmas" en San Mamés de la próxima jornada liguera, ha finalizado.