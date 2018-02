El varapalo con el que acabó la revolución de Ziganda en seis claves

El varapalo con el que terminó la revolución que propuso José Ángel 'Cuco' Ziganda en la alineación -con tres centrales y tres medios centros- del Athletic en Montilivi, donde cayó con claridad por 2-0 ante el Girona, se puede resumir en seis claves.

1. Endeblez defensiva desde el principio.

A pesar de juntar en el mismo once a tres centrales (Yeray, Unai Núñez e Iñigo Martínez) y tres medios centro (Iturraspe, Mikel Rico y Beñat), el Athletic se mostró muy dubitativo desde el principio hasta sin balón. Como incómodo con la manera de jugar. Consecuencia de esos primeros minutos de dudas fue el penalti de Andoni López a Maffeo en el minuto 6. Aunque fue riguroso, el Girona ya había rondado varias veces la meta de Iago Herrerín.

2. Sin plan claro a contracorriente.

Tras verse 1-0 por detrás, la contención y el control del balón que buscaba Ziganda con el 5-3-2 no eran ya no eran los principales objetivos del Athletic. Que necesitaba al menos empatar. Pero las cosas no variaron y todo el juego creativo bilbaíno se limitó a una estéril circulación en horizontal en defensa y en medio campo que, ante la casi perfecta presión de Pablo Machín, suponía más un peligro para la meta bilbaína que para la del Girona. Era una circulación más defensiva que ofensiva para un Athletic incapaz de generar espacios a los que atacar.

3. Muchos balones al pie y pocos al espacio.

El once propuesto por Ziganda apenas si presentaba una salida en velocidad, la de Williams. Si acaso también la Andoni López (Barakaldo/Bizkaia, 05-04-1996), el joven la lateral izquierdo que debutaba con el primer equipo. Pero el penalti al minuto 6 fue una losa para un chaval que, no obstante, no fue de los peores de su equipo en una muy mala tarde. Iturraspe, Rico, Beñat y Raúl García, los jugadores por detrás de Williams, son todos de recibir al pie. Como Lekue, el otro carrilero. A pesar de su soledad, Williams fue de lo poco que se salvó en Girona.

4. Los numerosos cambios confundieron más que aclararon.

Las cuatro novedades que presentaba el once iban más allá del número porque implicaban cambio de sistema y una apuesta defensiva que se podía volver muy peligrosa si se adelantaba el Girona. Como ocurrió. Y muy pronto. En defensa, se juntaron hasta tres jugadores nuevos, Yeray, Iñigo y Andoni López, algunos de los cuales casi ni se conocían. Sorprendía ver los problemas de Yeray y Unai para encontrar soluciones en la salida del balón ante tanta aglomeración de jugadores, compañeros y rivales. Beñat, más adelantado, estaba fuera de sitio, más de espaldas que de cara, que es como destaca. Y cuando iba a más fue relevado.

5. Tardías respuestas en el banquillo.

No era la primera vez que ocurría ni, visto lo que lleva haciendo Cuco toda la temporada, parece que vaya a ser la última. Ziganda tardó mucho en hacer los cambios. Es su manera de entender la gestión del equipo. Pero el domingo, con 1-0 en contra ya desde el principio, tres centrales y tres medios centros eran demasiados para un once con solo dos jugadores de ataque. Quizás animado por los unos buenos minutos del final de la primera parte, esperó a la hora para dar entrada a Aduriz y Susaeta. No hizo un tercer cambio. Tampoco tenía más recursos ofensivos en el banquillo.

6. Lo mejor, el regreso de Yeray y el debut de Iñigo y Andoni.

Dentro de lo negativo que fue el día para el Athletic, dos grandes noticias. La primera muy por encima del partido, de la Liga y hasta del fútbol: el regreso Yeray Álvarez tras superar el cáncer testitular del que recayó en junio. Lo hizo además en el Día Internacional contra el Cáncer. Como corolario sus palabras, que firmarían todos los que han pasado un trance similar: "un ejemplo que de esto se sale". Sombrerazo para el bravo central de Barakaldo.

En su primer día como rojiblanco, Iñigo Martínez salió indemne del desaguisado general e incluso estuvo a punto de marcar en una chilena que se le fue a la escuadra. El de Ondarroa no ha llegado a Bilbao para solo un partido. A Andoni López le pitaron el penalti más que dudoso que complicó el choque a su equipo. Aún así sobrevivió y dejó detalles. Que un chaval de Lezama debute en el primer equipo siempre es una alegría en el Athletic.