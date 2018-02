Raúl García:"No es igual Bilbao que Moscú con -10 grados pero no hay excusas"

Lezama (Bizkaia), 12 feb (EFE).- Raúl García ha asumido que no es lo mismo tener que jugar un partido "en Bilbao con 15 grados" de temperatura que tener que hacerlo "en Moscú con -10", como tendrá que hacerlo el Athletic este jueves ante el Spartak en la ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa, pero aún así cree que "no hay excusas" de ningún tipo para ese partido.

Como tampoco cree que el Spartak se pueda quejar de que ese choque sea el primer partido oficial que juegue tras el parón invernal de la liga rusa". "No hay excusas. Los equipos siempre están preparados. Lo que nos preocupa es que nosotros hagamos lo que tenemos intención de hacer", que -ha adelantado- es jugar "con un ritmo alto, con intensidad e intentado apretar arriba"

"Mentiría si dijera que es lo mismo jugar en Bilbao con 15 grados que en Moscú con menos 10, pero si las cosas no salen bien no será por el frío. Prefiero jugar con menos frío pero lo que hay que hacer es nuestro juego y llevar el partido a nuestro terreno", ha dicho.

Raúl ha confesado, además, que "después de un tiempo de espera" tras superar la Fase de Grupos, al final como campeones tras superar muchas dificultades, "hace ilusión" volver a una Liga Europa que la plantilla bilbaína ya tenía "ganas de que llegase" de nuevo. "Hay ganas de que llegue el partido y de sacarlo adelante", ha avanzado.

En ese sentido, no cree que varíe mucho la formar de afrontar este compromiso en función del estado anímico y de los resultados obtenidos en los últimos encuentros.

"Sea en una racha positiva o negativa el partido va a ser el mismo y el rival va a ser el mismo y va a jugar igual. Aunque sí es mejor ganar porque así está todo más tranquilo", ha apuntado cuando se le ha recordado el mal momento de su equipo, que ha sumado solo 4 puntos de los últimos 20 en 5 encuentros que lleva sin ganar.

Raúl ha destacado que la Liga Europa "es una competición bonita", en la que "parece que la final está lejos", pero que "a medida que vas pasando eliminatorias" se dispara la ilusión.

El media punta navarro, por otro lado, le ha confesado que, como excolchonero que es, lamenta no poder jugar el domingo el que sería su primer partido de Liga en el Wanda Metropolitano, aunque ha subrayado que, sobre todo, por perderse un partido, ya que él lo que quiere siempre es "jugar".

"Es un partido que me gustaría jugar, pero quiero jugar siempre las cosas no están saliendo bien y soy el primero que quiere dar la cara, que quiere jugar. La situación no es la que más me gustaría y me duele no jugar por perderme algún partido", ha comentado.