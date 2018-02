Bolo: "Que tiren por la puerta del avión a algún ruso a más de 15.000 pies"

Los incidentes de la tarde de ayer en Bilbao, durante los momentos previos al encuentro de Europa League entre Athletic Club y Spartak de Moscú en San Mamés dejaron cinco detenidos y un muerto.



Los altercados se produjeron antes del partido, que comenzaba a las 21:05, en las inmediaciones de la explanada del estadio, donde decenas de seguidores de ambos equipos iniciaron la batalla campal con bengalas que lanzaron a los ertzainas, volcando contenedores y lanzando botellas por el aire.



Jon Pérez Bolo, ex jugador del club bilbaino manifestó en su cuenta de Twitter su rabia ante la brutalidad de los aficionados moscovitas. Pedía en redes sociales que se asegurara la seguridad de los hinchas 'leones' y deseaba un mal augurio a los rusos: "Que les metan en el p*** avión y si pueden que a más de uno le tiren por la puerta a 15.000 pies".





He borrado el anterior tweet que había escrito en caliente al haberme enterado de la noticia de la muerte del ertzaina y quiero rectificar:estoy totalmente en contra de cualquier acto de violencia venga de donde venga , el fútbol es un deporte que deberíamos disfrutarlo como tal

Lo que me ha indignado es que una persona salga a cumplir con su trabajo y no pueda volver a casa con su familia , si he ofendido a alguien con mis palabras pido disculpas