El Sevilla recibe al peor Athletic de las últimas cinco campañas

No está siendo fácil la transición del Athletic entre Valverde y Ziganda. El nuevo técnico bilbaíno no termina de dar con la tecla que dé regularidad al equipo de San Mamés y eso lo está acusando el Athletic en la tabla.

Ziganda presenta los peores números del Athletic en las últimas cinco temporadas transcurridas 26 jornadas ligueras. En las últimas nueve campañas, sólo en la 12/13 -el muy convulso segundo curso de Bielsa- llevaba menos puntos. La temporada pasada el Athletic era séptimo a estas alturas de LaLiga con 9 puntos más y en la 15/16 también marchaba séptimo con 38, seis más que los 32 actuales.

En la temporada 14/15 sólo llevaba un punto más que en la actual, mientras que en la 13/14 sumaba 50 unidades después de 26 jornadas era cuarto y sumaba nada menos que 18 unidades más.

Luego estaría la mencionada 12/13, única de las últimas nueve que empeora los números de Ziganda, mientras que en la 11/12 (37), 10/11 (38) y 09/10 (41) el Athletic mejoraba sus prestaciones actuales. En todo el siglo XXI, únicamente en cinco ocasiones empeoraba los números del 'Cuco'.

Más de dos meses sin vencer a domicilio

La temporada del Athletic no es buena, como tampoco lo es su momento actual. En los últimos ocho partidos de LaLiga sólo ha conseguido un triunfo (ante el Málaga hace dos jornadas) y no gana a domicilio desde que lo consiguió en el Villamarín en la última jornada de 2017, hace más de dos meses. Con todo, no se puede fiar el Sevilla de los bilbaínos, ya que en la primera vuelta llegaba al duelo con los entonces pupilos de Berizzo tras cuatro partidos sin ganar y luego estuvo otros seis sin conocer la victoria por lo que el cosechado ante los hispalenses fue su único trinfo en once duelos.