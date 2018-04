Williams: "Nos vamos muy satisfechos"

Madrid, 18 abr (EFE).- Iñaki Williams, delantero del Athletic de Bilbao que marcó el tanto de su equipo en el empate a uno ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, dio por bueno el punto conseguido pese a que les escapó la victoria en el tramo final.

"Sabe a poco porque se nos ha escapado en los últimos cinco minutos pero nos tenemos que ir satisfechos. Puntuar aquí es complicado. Hacía muchos años que no lo lográbamos y la verdad es que nos vamos muy satisfechos", dijo en zona mixta.

Sobre su actuación personal, opinó: "Creo que he estado muy bien, con mucha movilidad, he intentado ayudar al equipo. Contra el Villarreal también jugué un partido muy bueno y la verdad es que estoy en buena dinámica, con chispa. Hay que aprovechar estos momentos".

Williams no cree que este gol haya sido el más importante de su carrera: "Obviamente no, es un partido más. He metido goles que han significado grandes cosas. Hoy ha sido un partido en el que me he sentido cómodo de delantero. Intento aprovechar los minutos y espero que la cosa siga así".

Esa decisión del técnico de situarle en punta ha relegado a Aritz Aduriz a la suplencia: "No estoy dejando en el banquillo a nadie. El que decide es el míster y yo intento aprovechar los minutos e intento aportar, ayudar al equipo. Aritz es un grandísimo jugador, intento aprender todos los días de él. Es una gozada jugar y entrenar junto a él".