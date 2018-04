Iturraspe no cree que el derbi "vaya a ser un día tan difícil" para Iñigo

Lezama (Bizkaia), 26 abr (EFE).- Ander Iturraspe no cree que el derbi vasco del sábado en Anoeta "vaya a ser un día tan difícil" para su compañero Iñigo Martínez como algunos vaticinan, al ser su primera visita a la Real Sociedad, equipo que dejó en el mercado de invierno para firmar por Athletic Club.

"No veo que vaya a ser un día tan difícil para él, para nada. Vamos a ir a jugar un partido, él ahora está con nosotros y vamos a intentar que disfrute de una buena actuación y de una victoria", dijo Iturraspe en Lezama, en rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo.

Para el medio centro internacional es "normal que se hable" tanto de Iñigo, pero él ve al central de Ondarroa "normal" de cara al encuentro. "No sé lo que él estará sintiendo, al final es una sensación que solo puede tener él, pero creo que lo va a afrontar como un partido normal. Cuando empieza te aislas de todo y no creo que vaya a tener mayor trascendencia en el juego", apuntó.

En ese sentido, no da "ninguna importancia" a iniciativas desde sectores de la afición realista que puedan mostrar su descontento con la decisión tomada en su día por el jugador vizcaíno.

Ya centrado en el encuentro, vaticinó "un derbi intenso, como siempre son los derbis, y con un gran ambiente". "Va a ser un derbi sano, seguro, trataremos de disfrutar del partido y ganarlo. Un derbi intenso entre dos equipos que estamos rindiendo por debajo del nivel que tenemos y espero que sea un gran partido", añadió.

Iturraspe aseguró que le tiene "mucho respeto a la Real" porque tiene "una plantilla importante y jugadores muy buenos". Y destacó que, aunque "está rindiendo por debajo de lo que tienen durante toda la temporada", está "mejor con el cambio de entrenador".

Aunque también ve al Athletic con "recursos" y capaz de "sacar adelante" un "duelo entre dos grandes equipos". "Ellos intentan salir de atrás, tiene jugadores para hacerlo y nosotros cuando hacemos la presión como debemos, todos juntos y en bloque, somos peligrosos. Si robamos alto, hacemos ocasiones rápido y el mínimo fallo que tengan tenemos que aprovecharlo", apuntó.

Lo que no se ve capaz de responder Iturraspe es porque su equipo hace buenos partidos a domicilio frente a rivales importantes (Villarreal, Real Madrid) y luego no da la talla en San Mamés ante rivales de la parte baja de la tabla (Depor, Levante). "Es una pregunta también nos la hacemos nosotros", admitió.

"Es cierto que hemos dado versiones muy buenas y también muy malas. Y encima las mejores las hemos dado fuera de casa contra rivales importantes. En casa hemos salidos derrotados contra equipos de abajo en la tabla. Es difícil de explicar", reconoció, enmarcando esa trayectoria en una "temporada no está siendo buena".

"Está siendo irregular y por ello el derbi adquiere más importancia de la que tiene. Aunque el derbi siempre tiene mucha importancia y lo afrontamos con mucha ilusión", aseguró.

Iturraspe, por otro lado, ve normales los rumores alrededor del club sobre posibles incorporaciones, pero no quiso ahondar en ello porque considera que no le corresponde. "Es lógico que se hable cuando la temporada no es la mejor, pero no sé si se estará moviendo algo. Entiendo que se hagan especulaciones porque esto es fútbol, pero yo no soy nadie para opinar sobre eso", zanjó.