Ganea: "Mi puesto es lateral, es donde más a gusto me siento"

Bilbao, 28 may (EFE).- Cristian Ganea y Josu Urrutia dejaron claro este lunes, en la presentación del internacional rumano como nuevo futbolista del Athletic Club, que el puesto del jugador formado en el fútbol vizcaíno es el de "lateral" izquierdo, aun a pesar de considerase un jugador ofensivo y de haber jugado años en otras posiciones del equipo.

"Mi puesto es lateral, los últimos tres años he jugado ahí. Aunque también he jugado de interior y de media punta, pero donde más a gusto me siento es de lateral", dijo el de Bistrita en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés.

"Empecé a jugar de lateral hace tres años y estoy haciendo tareas para mejorar en lo defensivo, creo que un jugador no puede tener las dos cosas buenas, pero voy a mejorar porque soy capaz de hacerlo", avanzó al respecto.

En su primera comparecencia como 'león', Ganea (Bistrita; 24-05-1992) estuvo acompañado por el presidente Urrutia, quien también aclaró que el nuevo jugador rojiblanco "viene a competir con (Mikel) Balenziaga" en la posición de lateral izquierdo.

El internacional rumano avanzó que lo que puede "aportar" al Athletic es "velocidad y desborde por la banda". "Soy técnico y mis disparos pueden aportar mucho al equipo", añadió, "seguro" de "que las cosas van a salir muy bien" en su nueva etapa.

Respecto a la filosofía del Athletic de competir solo con futbolistas de la tierra, recordó: "llegué aquí a los 11 años, jugué en Basauri -la localidad vizcaína en la que residía y en la que sigue viviendo su familia- y mi sueño era jugar en el Athletic".

"También jugué en la selección de Euskadi con (Ander) Capa, Sabin Merino (dos de sus próximos compañeros) y Rubén Pardo", de la Real Sociedad, apuntó sobre excompañeros con los que quiere retomar la relación perdida. "No he vuelto a hablar con ellos. Me fui a Rumanía y perdí contacto con ellos, pero la amistad siempre queda", dijo.

Ganea espera no tener problemas para adaptarse a una "liga española que tiene más ritmo y mucha más calidad de juego" que la de su país. Aunque también cree que "la liga rumana también tiene sus cosas buenas" y que si él ha "llegado a la Primera División en España es por algo".

El jugador rumano se mostró agradecido al Athletic, "a su presidente y a su junta directiva" por contratarle, y también al legendario Gica Hagi, exjugador del Real Madrid y el FC Barcelona: "Aprendí muchas cosas con él, me dice que sea yo, que sea humilde y que con la calidad que tengo haré cosas grandes para el Athletic".

"Estoy aquí para aprender, para mejorar y para aportar. Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de empezar a entrenar ya", resumió el zurdo procedente del Viitorul rumano, precisamente el equipo de Hagi, y que ya fue fichado por el Athletic el pasado mes de enero.

Lo hizo para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2021, con opción a una cuarta y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Urrutia, por su parte, dio la bienvenida a un jugador del que recordó que "tiene un pasado muy vinculado a Bizkaia" porque "se integró" en su "sociedad a los 11 años" y "estuvo en equipos de categoría inferiores". También aseguró que el "objetivo" de Ganea "siempre ha sido jugar en el Athletic" y que su seguimiento "no se ha generado este año, aunque sí se ha culminado este año".

Ya en el plano deportivo, apuntó que cree que "mejora la plantilla y da diferentes soluciones" al que sea el nuevo técnico. "No le he visto mucho, pero lo que le he visto apunta a esa velocidad, esa calidad y aportación ofensiva en banda" de la que hablaba Ganea.

Y apuntó como decisivo para su fichaje el hecho de que los técnicos que fueron a verle jugar en Rumanía "le ven una madurez que no tenía y que ha plasmado este año".