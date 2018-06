Dani García: "Cuando llamó el Athletic tuve la certeza de a dónde tenía que ir"

Dani García aseguró en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club que cuando supo del interés del club bilbaíno por su fichaje tuvo "la certeza de a dónde tenía que ir" porque "para cualquier jugador vasco es un sueño jugar" en el conjunto rojiblanco .

"Lo tenía muy claro. Jugar en Primera era un sueño y estar en el Athletic, uno más. Sé que arriesgo mucho viniendo aquí, pero me gustan los retos y la exigencia que hay en el Athletic me va a venir bien", subrayó el centrocampista guipuzcoano en la rueda de prensa de presentación que compartió con el presidente, Josu Urrutia.

García se definió como un jugador "táctico defensivo" que puede aportar "equilibrio" al juego, aunque tiene claro que no es "el salvador" del equipo en una línea que ha sido la más criticada de la plantilla en la última temporada.

"Estos años todos los medioscentros del Athletic han dado un nivel buenísimo, pero lo que manda es el presente y la gente se queda con el último recuerdo. Hay que tener confianza, y esa competitividad se verá reflejada en el campo. Ojalá que haya un año bueno", deseó.

Sobre el proceso de su llegada a Bilbao, el futbolista comentó que "el verano pasado", tras hablar con su familia y su representante, pensó que "había cumplido una etapa" en el Eibar y que "sería bueno cambiar de aires".

"Desde que supimos el interés del Athletic fueron avanzando las cosas y en enero le dije al Eibar que había tomado la decisión de irme al Athletic y que, por favor, respetasen no decir nada", desveló antes de agradecer a la presidenta del club armero, Amaia Gorostiza, y a su director deportivo, Fran Garagarza, que "respetaran su decisión" y que le "apoyaran en todo momento".

Apuntó también que, una vez tomada la decisión, al principio "no fue difícil" no desvelar su futuro por estar "centrado en el Eibar" portando además el brazalete de capitán, aunque admitió que "en las últimas semanas sí fue más complicado" porque "todo el mundo preguntaba y no puedes decir lo que vas a hacer".



Dani García, además, apuntó que no ha tenido aún contacto con el nuevo técnico del Athletic, Eduardo Berizzo, y admitió que se siente "intrigado por la idea de fútbol" del técnico argentino y de "ver cómo entrena".

"En su primer año con el Celta me quedé alucinado y creo que en el Sevilla fue diferente. Soy muy futbolero y me gustan mucho las diferentes ideas", dijo.

Urrutia, por su parte, destacó el "carácter y la personalidad" de Dani García. "Creemos que va a generar competitividad y que su fichaje va a ser bueno", incidió.