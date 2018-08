Urrutia: "No ha habido oferta concreta por Oyarzábal"

Bilbao, 16 ago (EFE).- El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, aseguró que el club bilbaíno no realizó ninguna "oferta concreta por (Mikel) Oyarzabal", jugador del que se publicó interés rojiblanco y que acaba de renovar por la Real Sociedad.

"No ha habido oferta concreta por Oyarzábal", dijo el presidente del Athletic, quien también confesó en una comparecencia ante los medios en el estadio de San Mamés que "para la gente del Athletic es difícil entender la decisión" de Kepa Arrizabalaga de marcharse al Chelsea dejando el club en el que se formó desde los 9 años.

En ese sentido, apuntó que "los que somos del Athletic creemos que es el mejor equipo del mundo" y por eso "es difícil de entender desde dentro" una decisión, la del meta internacional, de la que se enteró porque se lo dijo "un empleado del club".

"Es de las maneras en las que me he enterado en casi todas las ultimas salidas. Es un procedimiento normal, no lo critico", añadió.

Sobre Oyarzabal apuntó que "la obligación" del Athletic "es estar al día" de cómo se encuentran todos los jugadores que entran dentro su mercado, pero que "con Oyarzabal, lo mismo que dije en su día con Mikel Merino, no hemos avanzado".

En lo que no ha querido entrar Urrutia fue en la política de la Real de poner cláusulas anti-Athletic y de vender a jugadores a otros clubes por debajo de su cláusula mientras que al Athletic no le vende y además siempre exige la cláusula.

"Bastante tenemos con el Athletic para preocuparnos de otros clubes. Gastar energías en lo que hace la Real no es nuestra responsabilidad ni nos lleva a nada a ningún sitio", dijo, también apuntando sobre las informaciones que se publicaron sobre el asunto que "cada uno tiene sus intereses y todo lo que se ha escrito obedecerá a ello, supongo".