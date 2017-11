Filipe Luis, lesionado en la pierna izquierda y duda para La Coruña

Madrid, 2 nov (EFE).- El lateral brasileño del Atlético de Madrid Filipe Luis se ha sometido hoy a unas pruebas médicas que determinan que sufre una lesión en la pierna izquierda, por lo que es duda para el partido contra el Deportivo de La Coruña del próximo sábado.

El jugador terminó el partido de Liga de Campeones contra el Qarabag de Azerbaiyán del pasado martes con molestias, y hoy acudió a la clínica Fremap de Majadahonda a realizarse pruebas médicas, que han determinado que sufre "una elongación" en la pierna izquierda, de la que el club no ha dado más precisiones.

Filipe fue una de las tres ausencias del entrenamiento de este jueves junto a los lesionados 'Koke' Resurrección y el belga Yannick Carrasco, aunque en ese momento no se indicó que sufriera ninguna lesión.

Koke se ha perdido los últimos cinco partidos por un edema muscular en el muslo derecho y Carrasco no ha podido estar en cuatro encuentros por molestias en la rodilla izquierda derivadas de una tendinopatía rotuliana.