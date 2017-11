Simeone: ´Somos un equipo, no tenemos un futbolista que gane solo el partido´

Majadahonda (Madrid), 3 nov (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este viernes en el colectivo y en la palabra equipo, la "virtud" y el "objetivo" de su bloque en estos años y recalcó que su conjunto no depende de un jugador ni tiene un futbolista que gane "solamente" los partidos.

Sobre ese concepto circularon varias de las respuestas del técnico en la víspera de enfrentarse al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, donde el Atlético llega con sólo un triunfo en sus últimos ocho encuentros, en los que ha cedido seis empates, el más reciente un 1-1 en la Liga de Campeones frente al Qarabag.

"Nosotros somos un equipo y, cuando uno vive de lo que da un equipo, necesita la mayor implicación de todos para que se consiga el objetivo, que es ser un equipo. No dependemos de un futbolista. No tenemos un futbolista que nos gane solamente el partido. Y todas las veces que hemos respondido a estas situaciones es cuando el global empujó en consecuencia de lo que pide el equipo", recalcó.

"En algunos pasajes de algunos partidos hemos bajado la concentración que nos hace seguramente un equipo peligroso y muy duro", enfocó en cuanto a los déficit del bloque rojiblanco en esta campaña para después insistir en el equipo, la base del éxito del Atlético desde que asumió el cargo a finales de diciembre de 2011.

"Nosotros no podemos bajar esa concentración, porque, si hay una virtud que tiene este equipo en estos años, ha sido ser un equipo. Las individualidades siempre han demostrado ser diferentes a partir del trabajo global que le han dado al equipo, así que no vamos a cambiar la forma de pensar. Vamos a seguir trabajado en la misma línea y a seguir buscando las alternativas que nos den mas confirmaciones a lo que pido: gente que piense en el equipo", dijo.

"No me voy a mover de lo que sigo pensando por más que quieran buscar las situaciones que quieran buscar. Tengo un equipo competitivo que a lo largo de la temporada encontrará o no los objetivos y se verá cuando termina. El año pasado se apresuraron demasiado en vernos fuera de todo por octubre, noviembre y diciembre y después hablaban de que éramos un equipo sólido", recordó.

"Creo en el trabajo que tenemos, en los futbolistas y no hay otra forma de mejorar lo que hay que mejorar que con trabajo y con una energía que sea optimista. Está claro que siempre hay gente pesimista y negativa. Y yo trato de aislarme lo más que pueda de estas situaciones, sin dejar de lado las cosas que hay que corregir en el equipo. No soy ciego tampoco", abundó el preparador argentino.

De fondo, fuera del equipo, hay críticas por los últimos resultados. Ante eso, Simeone expuso: "No soy de levantar la voz, porque creo que la realidad es la que termina contando en este juego. Son los hechos. Las palabras van y vienen. El hablar una palabra de más o menos no cambia nada, lo que cuenta es lo que hagas en el campo", declaró.

"Es verdad que se han empatado muchos más partidos de los que hubiésemos querido empatar, pero también que estuvimos mucho más cerca de ganar esos partidos que perderlos. Entonces, yo siempre me quedo con esa parte que me acerca al objetivo que queremos, que es ganar", continuó Simeone.

¿Es momento de cambiar sistemas o forma de jugar por los últimos resultados? "Nosotros no hemos cambiado casi nunca. El otro día les comentaba a los futbolistas que el segundo tiempo en Girona, el partido con el Valencia, con Las Palmas, con el Villarreal, con el Sevilla, gran parte o casi todo el partido con el Barcelona o en Roma han jugado todos. En Las Palmas han jugado distintos que con el Barcelona. Y el equipo ha respondido de la mejor manera", repasó.

"Necesitamos convivir con un estado de mucha atención. Somos un equipo que está claro que, como funcionamos en equipo, a mejores respuestas individuales en consecuencia de lo que necesita el equipo ahí aparece el mejor nivel nuestro. Y a eso apuntaremos", reiteró en la rueda de prensa de este viernes tras el entrenamiento matutino.

En esa serie de encuentros, al equipo le ha faltado pegada arriba. "La mejorar manera de acercarte a poder hacer un gol es tener situaciones de gol. Está claro que lo más lindo y más concreto sería llegar poco y hacer goles, pero cuando uno tiene situaciones la naturalidad termina siendo lo que pesa en los partidos", dijo.

También fue preguntado por Fernando Torres. "Le veo con una dinámica de trabajo muy buena, con la misma predisposición desde el primer día que llegó, con el mismo entusiasmo para poder participar cuando el equipo lo pide y el entrenador le da la oportunidad. Y no reflejo ninguna situación de lo que vos me preguntas (sobre una hipotética salida del delantero en invierno)", contestó Simeone.

Enfrente este sábado estará el Deportivo de La Coruña. "Está bien. Hay buenos futbolistas en el Deportivo, jugadores que ofensivamente juegan bien, un medio campo nutrido de gente que tiene buen pie y buena llegada de segunda línea, con buen juego aéreo y lo hace un equipo peligroso", analizó.