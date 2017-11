Crece el distanciamiento Simeone-Griezmann

La relación entre Simeone y Griezmann no pasa por su mejor momento. Esta semana el técnico lamentaba no contar en su plantilla con un jugador que le resolviera los partidos pese a que el galo no hace mucho figuraba entre los aspirantes al trono de Cristiano Ronaldo y Messi.

Ante el Deportivo tampoco resolvió el ex de la Real Sociedad. Y Simeone fue más allá al retirarlo del terreno de juego aún con 0-0 en el marcador y diez minutos por jugarse. También fue sorprendente que el que ingresara en el partido fuera un central como Giménez.

Griezmann se fue al banquillo visiblemente enfadado y al final fue Thomas, en el 90 con un lanzamiento de falta el que hizo el tanto de la victoria. Simeone celebró por todo lo alto un triunfo que le saca de las serie de empates que acumulaban los colchoneros y que les permite dormir en la tercera plaza con tres puntos de ventaja sobre el Madrid, cuarto.

Umtiti echa leña al fuego

De fondo está el interés del Barcelona en hacerse con Griezmann el próximo verano por 100 millones de euros. Hoy Umtiti ha señalado que intentará convencer a su compañeros de selección. "Ya lo vemos todos en el Atlético, es un jugador de primer nivel. Si hay opciones le diré que no dude, que venga al Barça".