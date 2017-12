Torres: "No se va a producir una división Simeone-Torres, no sería bueno"

Madrid, 20 dic (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres aseguró hoy que "no se va a producir una división" entre él y el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, ya que eso "no sería bueno para el equipo" ni para el club.

"Lo que no se va a producir es una división Simeone-Torres, porque no sería bueno para el equipo (...) He estado en este club cuando ha habido división entre directiva, jugadores y entrenadores, y eso no es bueno", declaró hoy el delantero fuenlabreño a Radio Marca.

Torres recordó que él vivió en su primera etapa en el Atlético "la época más complicada en la historia del club", y aseguró que "lo que menos hace falta" en el Atlético es división.

El '9' rojiblanco dijo que no es injusto que haya tenido menos oportunidades como delantero titular que otros compañeros. "Cuando tienes una plantilla parecida en nivel, los que juegan y los que no... No es injusto".

Para Fernando Torres su continuidad en el club rojiblanco en el futuro dependerá de que él mismo "siendo honesto" no vea que tenga "opciones de ser titular".

"Pero es que eso no ha pasado, ni de lejos, hasta ahora. Mi pensamiento, cuando me ha tocado dentro y cuando me ha tocado fuera, es que podía ser titular, que tenía capacidad, fútbol y físico para ser titular aunque no lo estuviera siendo. Lo interpretaba como algo anecdótico, que le podía dar la vuelta. Cuando suceda lo contrario, tenga jugadores por delante que diga 'no puedo llegar ahí', será otra cosa", reflexionó.

En cuanto a la denuncia que el Atlético ha remitido a la FIFA contra el Barcelona por los contactos del club azulgrana con el delantero francés Antoine Griezmann, Torres dijo que es una "decisión del club que será por el bien del Atlético" y añadió que le encantaría que Griezmann "se quisiera quedar en el Atlético".

El delantero apostó porque la llegada a partir de enero del hispanobrasileño Diego Costa y de Víctor Machín 'Vitolo' dará "un salto de calidad" al equipo dijo que la Liga Europa se debe interpretar con "ilusión" para entenderlo como "la posibilidad de ganar un título"

También recordó que la final de la Liga de Campeones perdida en los lanzamientos de penalti ante el Real Madrid en 2015 en Milán (Italia) fue "el momento más doloroso" de su carrera y aseguró que "de momento" no le atrae ser entrenador.