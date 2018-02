Correa, clave para los 11 puntos del Atlético

Madrid, 5 feb (EFE).- El argentino Ángel Correa, futbolista del Atlético de Madrid, protagonizó el último triunfo contra el Valencia con su sexto gol en esta Liga, cinco de ellos claves para once de los 49 puntos que suma el equipo, que ha encontrado la versión más productiva del atacante en la banda, fuera de su puesto natural.

En la primera jornada, aún de delantero, ante el Girona, un derechazo imparable impulsó la reacción de su conjunto con un 2-0 en contra en Montilivi (2-2), mientras que en el resto de sus goles siempre abrió el marcador, con cuatro victorias del Atlético y un empate, entre ellos dos de los últimos cuatro triunfos de su equipo.

Los dos con él ya ubicado habitualmente en la banda derecha: en el 1-0 frente al Valencia con un derechazo inalcanzable para Neto desde fuera del área y en el 2-0 al Getafe cuando aprovechó con un tiro cruzado una asistencia de Antoine Griezmann, que también le dio el pase del gol ante el Villarreal (1-1), también por ese flanco.

Las otras dos victorias de esta temporada de la Liga surgidas desde las botas de Correa, el segundo máximo goleador de la plantilla en este torneo en el actual curso, sólo superado por Griezmann, con uno más, siete, corresponden a los meses de agosto y septiembre, cuando él aún actuaba en el equipo como delantero.

Una fue el 1-5 en Las Palmas, con el 0-1 suyo a los tres minutos, y otra el 1-2 al Athletic Club en el nuevo San Mamés, cuando rompió el choque en el minuto 55, a pase de Koke Resurrección; en total once puntos para su equipo desde sus goles, incrementados de valor porque abren partidos o suponen victorias en esta campaña.

"Contento porque sirvió para ganar un partido que era muy importante para nosotros", expuso el futbolista después del choque ante el Valencia, el trigésimo segundo de la temporada para él, que sólo se ha quedado sin jugar en dos de los 34 encuentros oficiales de su equipo este ejercicio: los dos de Copa del Rey ante el Elche.

En el resto ha participado bien desde el once titular, en 21 ocasiones, incluidos siete de los últimos nueve choques, o bien saliendo desde el banquillo, en los otros once. En el primer caso ha aportado cinco goles; en el segundo, uno. De esos 32 partidos, sólo cuatro de ellos los jugó completos, entre ellos el de este domingo.

Y todos los de 2018, ocho encuentros, desde la misma posición en la banda, salvo una excepción de apenas diez minutos del inicio del duelo frente al Getafe. "Ha crecido, está creciendo, tiene mucho más margen de mejora y lo que más contento me pone es su crecimiento en la parte táctica y en su orden futbolístico", dice Diego Simeone.

"Por su talento, por su velocidad, por su juego vertiginoso cuando mejor lo tengas acomodado en un sector mejor puede desarrollar su juego. Cuanto más libre lo dejes posiblemente se encuentra más situaciones comprometidas. Cuando le posicionas en un lugar estamos viendo una versión de Correa que seguramente debe ser de las mejores sin duda desde que llegó aquí a España", añadió.

"Trato de hacerlo de la mejor manera, de estar preparado para donde me necesite el entrenador y ayudar al equipo", explica el futbolista, con "las ganas de seguir creciendo y aprendiendo" y ya entre los once jugadores del conjunto rojiblanco con más minutos entre todas las competiciones en la actual campaña.

Sólo nueve compañeros han jugado más que él en esta temporada: el portero Jan Oblak, los defensas Stefan Savic, Diego Godín y Lucas Hernández, los centrocampistas Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Gabi Fernández y Koke Resurrección y el delantero Antoine Griezmann.

En el horizonte, el Mundial de Rusia 2018. "Cada partido acá en el Atlético de Madrid está cada vez más difícil jugar por la calidad de jugadores que hay y trato de hacerlo de la mejor manera cuando me toca. Sin duda que estar en la selección es lo máximo y me encantaría estar", expresó Correa, cuyo último partido con Argentina data de marzo de 2017. No ha jugado aún ningún minuto con Sampaoli.