La ocasión de Vitolo y la urgencia del colista

Málaga/Madrid, 9 feb (EFE).- El Atlético de Madrid visita este sábado al Málaga en La Rosaleda, un partido esencial por la Liga, por los nueve puntos de desventaja del equipo rojiblanco con el liderato del Barcelona, así como por las urgencias del colista, y una ocasión para Víctor Machín, 'Vitolo', por primera vez titular en el once de Diego Simeone en este torneo.

Cinco jornadas después de su inscripción del pasado mes de enero con el conjunto madrileño, Vitolo jugará de inicio en la Liga. Ya había formado en la alineación en dos encuentros de la Copa del Rey, contra el Lleida y el Sevilla, pero en el campeonato sus apariciones se habían limitado a 28 minutos en dos choques, catorce en cada uno.

Sólo dos partidos disputados por él en la competición más transcendente siempre para el Atlético y su técnico, el argentino Diego Simeone, más allá de momentos puntuales de la campaña, y apenas cinco entre todos los torneos de los nueve que ha jugado su equipo en 2018, cuando su papel se preveía mucho más protagonista.

Quizá es una cuestión de tiempo, de adaptación a los detallistas mecanismos de su nuevo conjunto, como le ocurrió a Antoine Griezmann en su primera temporada en el club, en 2014-15, cuando necesitó cuatro meses para consolidar su titularidad y su rol determinante; a Saúl Ñíguez a su vuelta, a Yannick Carrasco a su llegada...

Hubo un punto de inflexión para los tres que ya no admitía dudas sobre su presencia habitual en el once, perdida en los últimos tiempos en el caso de Carrasco. Una oportunidad aprovechada, la misma que tiene ante sí este sábado Vitolo, de vuelta al once cuatro encuentros después de su sustitución en el descanso ante el Sevilla.

El extremo derecho, la elección de Simeone para la visita a Málaga por delante del goleador decisivo ante el Valencia, Ángel Correa, es una de los cuatro nombres novedosos de la alineación respecto al triunfo del pasado domingo que le situó dos puntos más cerca, a nueve, del liderato del Barcelona, la misma distancia que tiene de ventaja sobre el Valencia, tercero, a falta de 16 partidos.

Los otros tres son José María Giménez, en el centro de la defensa ante las bajas tanto de Stefan Savic como de Diego Godín, lesionados frente al Valencia; Gabi Fernández, de nuevo en el once como medio centro tras su suplencia del pasado domingo; y Filipe Luis, ya con el alta médica en el lateral izquierdo tras nueve choques de baja.

Los cambios de posición de Lucas Hernández, desde la izquierda al centro de la defensa, y Koke Resurrección, desde el medio a la banda zurda, completan las variaciones del once, en el que mantienen su sitio el portero Jan Oblak, el lateral derecho Sime Vrsaljko, el medio Saúl Ñíguez y los delanteros Antoine Griezmann y Diego Costa.

Ese será el once, el vigésimo tercero diferente en otras tantas jornadas disputadas en esta Liga, que propondrá este sábado el técnico, reencontrado con La Rosaleda, el origen de todo lo que sucedió después (cinco títulos, dos finales de la Liga de Campeones, el salto del Atlético...), pues allí debutó el 7 de enero de 2012 con un 0-0. Ahí vuelve ahora a una victoria de las 150 en la Liga.

Enfrente del conjunto rojiblanco, que ha ganado ocho de sus últimos diez encuentros de la Liga, los dos más recientes sin goles en contra, con un 3-0 a Las Palmas y un 1-0 al Valencia, y que se mantiene inmóvil de la segunda plaza desde hace ya siete jornadas, estará el Málaga, que apura sus remotas opciones de permanencia.

Colista con 13 puntos -36 menos de los que suma el Atlético- y a siete de la permanencia, es actualmente un conjunto deprimido, que lleva siete encuentros y dos meses sin ganar, desde que lo hizo el pasado 10 de diciembre contra la Real Sociedad en Anoeta (0-2).

El conjunto blanquiazul como local sólo ha ganado dos partidos, al Celta y al Deportivo, y ha empatado otros tantos, contra el Athletic y el Levante.

El técnico del Málaga, José González, recupera para el partido de este sábado al centrocampista uruguayo Gonzalo 'Chory Castro una vez cumplida su sanción de un partido; y sólo tiene lesionados al delantero venezolano Adalberto Peñaranda, al centrocampista serbio Kuzmanovic y al defensa Juan Carlos Pérez.

- Alineaciones probables:

Málaga: Roberto; Rosales, Ignasi Miquel, Luis Hernández, Ricca; Keko, Recio, Iturra, Samu García; Adrián e Ideye.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Lucas, Filipe; Vitolo, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Diego Costa.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 16.15.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Málaga (20ª, 13 puntos); Atlético (2º, 49 puntos).

La clave: La ansiedad del Málaga y la ambición del Atlético.

El dato: El argentino Diego Simeone debutó como entrenador del Atlético en La Rosaleda el 7 de enero de 2012. De su primer once a ahora siguen cuatro jugadores en la plantilla: Godín, Juanfran, Filipe Luis y Gabi, estos dos últimos titulares este sábado.

El Málaga es el equipo que menos goles ha conseguido y el Atlético de Madrid el que menos encaja.

La frase: Miguel Torres, defensa del Málaga: "No podemos permitirnos el no estar en Primera".

El entorno: La Rosaleda se llenará y podría reaccionar contra la situación de su equipo, agravada por la derrota de la última jornada ante Las Palmas.