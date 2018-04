Griezmann desmiente un posible fichaje por el Barcelona

Antoine Griezmann desmintió este domingo que su equipo esté negociando su traspaso al Barcelona para este verano, pese a lo rumoreado en la prensa.

"No sé de dónde vienen esas informaciones, pero yo no sé nada y por lo tanto de momento no hay nada, son falsas", dijo el futbolista en el programa "Téléfoot" de la cadena TF1.

El periodista le había comentado que, según sus fuentes, el delantero iba a fichar con los blaugranas.

Griezmann reiteró que pretende resolver su futuro antes del Mundial de Rusia de este junio, para poder centrar toda su concentración en el combinado nacional.