Clemente Villaverde: "El Arsenal es un gran equipo"

Clemente Villaverde, consejero delegado del Atlético de Madrid, definió al Arsenal, rival de su equipo en las semifinales de la Liga Europa, como un "gran equipo con muchas similitudes al nuestro", lo que hará que la eliminatoria sea "muy abierta".

"Llevamos en los últimos nueve años seis semifinales europeas y eso es lo realmente importante. Todo lo que queda son partidos difíciles y grandes rivales. El Arsenal es un gran equipo, todos los años está disputando su competición y llega lejos en Europa", añadió Villaverde.

"Las eliminatorias son todas al cincuenta por cien. Dentro de cada una hay dos partiros que puedes ser completamente diferentes y eso es lo que hay que ver y saber jugar", dijo el consejero delegado del Atlético, quien no valoró positivamente jugar la vuelta en casa: " Hemos jugado todos los primeros en casa y hemos pasado así que nunca puedes decir qué es mejor".

"Los dos son equipos que tienen grandes plantillas y grandes entrenadores, por eso hay grandes similitudes entre los dos", añadió Villaverde quien reveló que el Atlético de Madrid no piensa aún en una posible final: "No conocemos otra filosofía que no sea la de ir partido a partido y la del trabajo".