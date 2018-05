Correa: "Nunca me he sentido un revulsivo"

Madrid, 14 may (EFE).- El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa aseguró a EFE que "nunca" se ha sentido un jugador revulsivo, tras una temporada en la que ha tenido el mayor protagonismo desde que llegó al club madrileño y a pocos días de la final de la Liga Europa, en la que solo imagina una victoria.

Correa (Rosario, Argentina, 9 de marzo de 1995) repasó en una entrevista con EFE la temporada en la que más partidos ha vestido la rojiblanca (54 encuentros y 9 goles entre todas las competiciones), una campaña con un "inicio duro", pero que puede ser "un año bueno" si se hacen con la Liga Europa que disputará el Atlético de Madrid en Lyon (Francia) contra el Olympique de Marsella francés.

Los regates que el delantero argentino ofrece sobre el césped mutan en un discurso rápido y directo durante la conversación en la grada del nuevo estadio del Atlético, el Wanda Metropolitano. Correa responde con seriedad y solo de vez en cuando deja escapar una sonrisa, la de quien aún recuerda el 'baby fútbol' en su Rosario natal y sueña con ir al Mundial de Rusia con Argentina.

- Pregunta: ¿Cómo afronta la final?

- Respuesta: Estamos muy contentos por estar nuevamente en una final, sabemos lo importante que es jugar esta final para todos, y vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de poder ganarla

- P: ¿Tiene alguna manía en estos partidos tan importantes?

- R: No, la verdad es que no, trato de tomarlo siempre con mucha tranquilidad, sabiendo la importancia que tienen, preparándome para, si me toca ayudar al equipo, dar el máximo.

- P: Ha sido un año complicado para el Atlético, con la sanción de FIFA que les impidió fichar hasta enero, el nuevo estadio, la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Campeones, ¿cómo se recuperaron de eso?

- R: Fue un año muy duro para nosotros, que arrancamos perdiendo muchos puntos en Liga, arrancamos mal la 'Champions', pero tuvimos la suerte de ponernos bien y empezar a dar pelea y hasta hace poco le estuvimos peleando la Liga al Barcelona, que no fue nada fácil.

Se nos fueron compañeros y llegaron Diego Costa y Vitolo, eso hizo muy bien al grupo y al equipo, ahora estamos felices por estar en una final, sabemos la importancia que tiene la Liga Europa para nosotros y esperamos poder ganarla para terminar un año bueno.

- P: ¿Fue muy duro quedar eliminados de 'Champions'?

- R: Sí, fue muy duro porque teníamos la esperanza de seguir avanzando, pero habíamos arrancado mal. Por suerte nos pudimos levantar rápido y ahora estamos en una final que es muy importante para nosotros.

- P: Usted formó parte de la plantilla que perdió la final de la Liga de Campeones 2016 en Milán contra el Real Madrid en los penaltis, ¿qué aprendieron de ella?

- R: No tuve la suerte de jugar en esa final, la verdad es que hubiera sido bonito para nosotros poder ganarla, pero esperamos ahora preparar esta final de la mejor manera, llegar con mucha fuerza para hacer un buen partido y ganarla.

- P: En la final no contarán en el banquillo con el entrenador argentino Diego Simeone, que está sancionado.

- R: Él, esté donde esté, siempre nos va a transmitir lo mismo que hace siempre. No creo que cambie mucho, el 'Mono' (Germán Burgos) también lo hace también muy bien, llevan muchos años trabajando mucho y se conocen los dos a la perfección. Son los dos muy parecidos, llevan muchos años juntos y se manejan igual.

- P: ¿Qué le ha enseñado Simeone?

- R: Me enseñó muchísimas cosas. Le estoy muy agradecido a este cuerpo técnico por todo lo que me ha enseñado y lo que me sigue enseñando día a día.

- P: Jugaron el sábado (0-1 contra el Getafe), por lo que tienen un partido menos de descanso que el Marsella, que jugó el viernes, ¿eso les molesta?

- R: No, nosotros estamos acostumbrados a competir cada tres días, así que no va a ser un problema para nosotros.

- P: ¿Se ve titular en Lyon?

- R: Todavía no estoy pensando en eso. Estoy tranquilo, pero obvio que todo jugador quiere estar en una final, así que voy a trabajar para estar preparado por si me toca hacerlo de la mejor manera.

- P: Esta es la temporada que más ha jugado de las tres que lleva jugando en el Atlético, ¿se siente más importante en el equipo?

- R: Sí, bueno, gracias a Dios he podido participar en todos los partidos este año, como titular o desde el banco, y estoy muy feliz por eso, no tuve ninguna lesión y pude estar siempre para poder ayudar al equipo.

- P: ¿Qué le dijo Simeone respecto a su papel en esta temporada?

- R: Él siempre me dijo que tendría que tener paciencia, que me iba a llevar de a poco, que yo poco a poco iba a ir creciendo, y este año se demostró que jugué muchísimo más que el anterior, así que espero seguir por este camino.

- P: Habitualmente le teníamos catalogado como un jugador revulsivo, ¿cree que se quitó ese cartel?

- R: Sí. Yo nunca me sentí así, siempre me he preparado para jugar los minutos que sean, los que me necesite el equipo. Un jugador quiere jugar siempre.

- P: Ha jugado la mayoría de los partidos en la banda derecha, aunque siempre le gustó más hacerlo en el centro del ataque.

- R: Sí, porque siempre jugué ahí (en la delantera), pero el equipo me necesitaba ahí (en la banda), el 'Cholo' me puso en la cabeza de que lo podía hacer. Trabajé y presté atención para aprender lo que me enseñaba para hacerlo bien en esa posición, que es nueva para mí.

- P: ¿Qué cosas distintas tiene que hacer en la banda?

- R: Tener más esfuerzo, defender más, tratar de cuidar más el balón, no perderlo porque es una zona muy complicada. Es distinto, cuando jugaba arriba era atacar o tratar de asistir y hacer gol.

- P: ¿Cuál ha sido el mejor momento y el peor de la temporada?

- R: Para el equipo, el principio de temporada fue el peor, ese golpe duro que fue quedarnos fuera de la 'Champions', y el mejor de la temporada yo creo que es éste, estamos por jugar una final y por terminar segundos en Liga que no fue nada fácil para nosotros por todo lo que pasó.

Personalmente, el más alto creo que fue antes de ir a la última convocatoria con Argentina (para los amistosos contra Italia y España) y el más bajo al volver por no haber jugado, tenía muchas ganas, pero ahora ya estoy bien de nuevo. Hay momentos buenos y malos, pero siempre estoy tranquilo porque lo dejo todo en el campo.

- P: En el mercado de enero salieron varios jugadores del equipo, algunos compatriotas suyos como Augusto Fernández, Luciano Vietto y Nico Gaitán (junto al belga Yannick Carrasco y el portero Miguel Ángel Moyá), ¿fue duro?

- R: Fue muy raro y muy duro, porque es un grupo bárbaro éste, pero uno se pone en su lugar y los entiende. Todos quieren jugar y en el Atlético es muy difícil porque los jugadores que hay son muy buenos y cualquiera puede ser titular, así que los entiendo.

- P: ¿Se equivocó el club dejando salir a tantos?

- R: No lo sé, fue la decisión que ellos tomaron y está bien.

- P: ¿No ganar en Lyon sería un fracaso?

- R: No lo sé, no me imagino eso. Me imagino que el equipo se va a preparar de la mejor manera para ir a ganarla.

- P: Solo tiene en la cabeza una victoria...

- R: Sí, yo creo que en la mía y en la de todos mis compañeros.

- P: Ganar la Liga Europa, ¿podría hacer que Antoine Griezmann se quedara en el Atlético?

- R: La verdad es que no lo sé. En el vestuario no se habla mucho de eso. Él está contento con nosotros, cada partido lo disfruta al máximo y deja todo por defender esta camiseta.

- P: Lleva cuatro años en el Atlético, tres temporadas jugando tras el primer año sin hacerlo por una operación de corazón, ¿considera que ha crecido como jugador?

- R: Sí, cada año fui creciendo cada vez más, estoy muy contento por el presente que estoy teniendo, la temporada que llevo y espero terminarla con un campeonato.

- P: En algún momento dijo que el Atlético "exige cabeza", ¿por qué?

- R: Hay que ser fuerte de cabeza en el Atlético, por esto que nos pasa todo el tiempo a todos, que un partido eres titular, otro lo miras en la grada, eso para un jugador es muy difícil. Por eso hay que ser fuerte de cabeza.

- P: Usted ha vivido momentos personales muy duros (perdió a su padre y a su hermano antes de los 13 años), ¿eso le ha hecho más fuerte?

- R: Sí, es complicado, pero cada vez que entro al campo se me olvida todo. Puede ser que eso me haya hecho más fuerte.

- P: En el horizonte tras la temporada aparece el Mundial de Rusia, ¿espera estar en él con Argentina?

- R: No lo sé, sé que es difícil, pero la ilusión y las ganas de estar ahí y participar del Mundial con Argentina las tengo. Pero eso no es decisión mía, es decisión del entrenador. Hay muchísimos jugadores, sé que es muy difícil.

- P: ¿Dónde cree que puede llegar la albiceleste en Rusia?

- R: No lo sé, espero que lo más lejos posible. Ojalá que sea conmigo.

Miguel Ángel Moreno