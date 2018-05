El incalculable valor de Griezmann para el Atlético

Lyon (Francia), 17 may (EFE).- La final de la Liga Europa reafirmó el incalculable valor del francés Antoine Griezmann para el Atlético de Madrid, con el que ha marcado 112 goles en 209 partidos, al que ha dado 71 puntos en Liga y ha sido decisivo en ocho triunfos y cuatro eliminatorias europeas, incluido el título de Lyon.

Desde su fichaje en el verano de 2014 desde la Real Sociedad a cambio de unos 30 millones de euros nada se entiende en el Atlético, ninguno de sus éxitos más recientes, sin los goles, el fútbol, la agilidad y la determinación del delantero galo, como tampoco el título europeo de este miércoles, clave de nuevo frente al Marsella.

Con el foco directo sobre él, después de una semana con su posible fichaje por el Barcelona en el ambiente, entre declaraciones azulgranas dándolo por hecho y respuestas del Atlético para mostrar su hartazgo con la actitud de ese club y anunciar que no negociará un traspaso del futbolista, Griezmann se lució en la final europea.

A la primera ocasión que dispuso, a pase de Gabi Fernández, batió sin contemplaciones, sin ninguna duda, al portero Steven Mandanda en el minuto 22 para cambiar un partido que surgió incierto para el Atlético. A la segunda, al inicio del segundo tiempo, firmó un golazo para sellar el título como el mejor futbolista de la final.

21 goles en los últimos 24 partidos, que incluyen además seis asistencias; 26 tantos en los 33 más recientes; 16 dianas en sus últimos 17 partidos; ha logrado marcar algún gol en ocho de los últimos trece duelos... Números imponentes de un atacante sensacional, que ya ha alcanzado los 29 aciertos en este curso.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo y esperemos que siga muchos años con nosotros", expresó su compañero Lucas Hernández, después de la final de la Liga Europa de Lyon, su enésima actuación decisiva en el Atlético, como tantas otras, a lo largo de sus 209 partidos como rojiblanco, con 112 goles, 63 de ellos como local, 49 como visitante e indispensable para su equipo en 40 choques.

Todos esos tantos disparan la transcendencia para su equipo por la diversificación en número de partidos, 84, traducidos en términos tangibles para su equipo entre todas las competiciones, desde la Liga o la Liga de Campeones hasta la Liga Europa.

En sus cuatro años en el Atlético, Griezmann ha sido decisivo en ocho victorias de su equipo en torneos continentales, pero no sólo eso sino que ha logrado dianas claves que han supuesto clasificaciones que sin sus tantos no habrían sido posibles, como la final de Lyon. Ha marcado en cada una de las rondas hasta ahí.

Su gol al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa fue el propulsor del pase del Atlético, completado en el encuentro de vuelta con una asistencia suya a Diego Costa. También fue imprescindible uno de sus goles al Sporting de Lisboa en cuartos de final, como confirmó la derrota por 1-0 en el duelo de vuelta.

Igual que lo habían sido, en el pasado, el gol que le marcó en las semifinales de la Liga de Campeones de 2015-16 al Bayern Múnich en la ciudad alemana (2-1) o los dos que consiguió contra el Barcelona en los cuartos de final del torneo aquella campaña (2-0).

En la Liga, por ejemplo, el internacional francés ha marcado 76 goles, que han supuesto 71 puntos para su equipo a lo largo de las últimas cuatro temporadas en el campeonato. El Atlético ha sumado en el global de todas ellas 322. Él le ha dado un 22 por ciento de esa cantidad al equipo madrileño.

Ya es el octavo máximo goleador de la historia del Atlético entre todas las competiciones, por encima de un centenar de goles que sólo han conseguido diez futbolistas en los 115 años de existencia del club: Luis Aragonés, el mejor con 172; Adrián Escudero, Francisco Campos, José Eulogio Gárate, Joaquín Peiró, Fernando Torres, Adelardo Rodríguez, Enrique Collar, Josep Juncosa y 'Kun' Agüero.

Desde su primer gol, el 16 de septiembre de 2014 en la Liga de Campeones frente al Olympiacos, en una derrota por 3-2 contra el conjunto griego, hasta ahora, hasta su rotunda exhibición en la final de Lyon, donde su continuidad o no en el Atlético seguía latente en el ambiente, a pesar de la conquista del título.

"Era un sueño para mí ganar un título con el Atleti, con el Cholo y con mis compañeros que me llevo muy bien", dijo Griezmann, que insistió en que "no es momento de hablar de futuro", del que se pronunciaron sus compañeros y su entrenador, Diego Simeone, para pedirle que continúe junto a ellos el próximo curso.

"Yo no tengo dudas de que todavía hay situaciones que lo pueden acercar a seguir con nosotros. Ha jugado tres finales con nosotros, de las que ha ganado dos. No estamos tan lejos de los objetivos de jugar finales. Y pronto tendremos la Supercopa. No estamos tan lejos deportivamente de los que tienen mucho más poder que nosotros", expresó el técnico al término de una final que demostró una vez más el valor incalculable de Griezmann para el Atlético.

-- LOS GOLES DE GRIEZMANN CON EL ATLÉTICO DE MADRID:

====================================================

Temporada PJ Titular Goles/Partidos Primer gol Goles decisivos

---------- -- ------- -------------- ---------- ---------------

2017-18 48 45 29 / 21 10 partidos 11 partidos

2016-17 53 53 26 / 21 10 10

2015-16 54 52 32 / 25 12 12

2014-15 54 39 25 / 16 9 7

-----------------------------------------------------------------

Total 209 189 112 / 84 41 partidos 40 partidos.

Iñaki Dufour